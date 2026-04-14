数字のパズルで脳をリフレッシュ！ 割り算と足し算をどこに当てはめれば「11」という答えにたどり着くでしょうか？ シンプルな問題こそ、スピードと正確性が試されます。

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パズル感覚で脳を刺激し、思考のスピードをアップさせる「脳トレ算数クイズ」！

割り算と足し算をどこに当てはめれば「11」という答えにたどり着くでしょうか？ シンプルな問題こそ、スピードと正確性が試されます。

問題：□に入る記号は？

次の式の計算結果を考えてみましょう。

45 □ 9 □ 6 = 11

ヒント：まずは最初の「45と9」に注目です。九九の知識を使えば、あとに続く「6」と組み合わせて「11」にする方法がすぐに見つかるはず！

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正解：÷ と ＋

正解は「÷ と ＋」でした。

▼解説
45 ÷ 9 = 5
5 ＋ 6 = 11

最初の割り算で数字を小さくし、その後の足し算で調整するのがスマートな解法です。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)