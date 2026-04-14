「細くて長い足がセクシー」工藤静香、美脚際立つ黒タイツ姿を披露！ 「これだけ食べても太らない」
歌手の工藤静香さんは4月12日、自身のInstagramを更新。脚の美しさが際立つ姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】美脚が際立つ工藤静香
ファンからは「足が細い！」「細くて長い足がセクシー」「スタイル抜群です」「静香さんみたいな体型になりたい」「これだけ食べても太らない」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】美脚が際立つ工藤静香
「静香さんみたいな体型になりたい」工藤さんは「大阪の旅」とつづり、5枚の写真と4本の動画を投稿。1枚目の写真は、自身の全身ショットです。黒いタイツで脚の美しさが強調されています。トレンチコートとブーツの組み合わせがとても格好いいです。
ファンからは「足が細い！」「細くて長い足がセクシー」「スタイル抜群です」「静香さんみたいな体型になりたい」「これだけ食べても太らない」などの声が寄せられました。
レザーパンツ姿も披露3月24日の投稿では、黒いレザーパンツを着用した姿を披露した工藤さん。こちらでも脚の美しさが際立っています。ファンからは「スタイルよくて美脚」「いつまでも若々しい」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)