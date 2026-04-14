サンリオ×「ローリーズファーム」コラボ再び！ 夏を先取りした“ぬいキー”や“エコバッグ”など全13型展開へ
「ローリーズファーム（LOWRYS FARM）」は、5月1日（金）から、サンリオとコラボレーションしたアイテムを、全国の店舗や公式WEBストア「and ST」などで発売する。
【写真】人気の「ポーチ付きエコBAG」がアップデート！ 展開アイテム一覧
■夏らしいアイテムが登場
今回発売されるのは、浮き輪に乗ったオリジナルアートのアイテムを含む、サンリオキャラクターズの魅力を詰め込んだ夏先取り商品全13型。
毎回大人気の「ぬいキーホルダー8」は、ハローキティだけでなく、全キャラクターの水着姿と日焼け水着姿の2種ずつを展開。夏にぴったりのコスチュームがかわいい「ローリーズファーム」でしか手に入らないグッズとなっている。
また、これまでのコラボレーション企画で大人気だった「ポーチ付きエコBAG」が全身型ポーチにアップデート。中身のエコバッグには、夏らしいボーダー柄に各キャラクターのフェイスがデザインされている。
さらに、カラフルなメッシュ素材にキャラクター刺しゅうが施された「メッシュポーチ」や夏のレジャーに最適な「フェイスタオル」が用意されるほか、ヘアアクセサリーやチャームなど豊富なラインナップがそろう。
【写真】人気の「ポーチ付きエコBAG」がアップデート！ 展開アイテム一覧
■夏らしいアイテムが登場
今回発売されるのは、浮き輪に乗ったオリジナルアートのアイテムを含む、サンリオキャラクターズの魅力を詰め込んだ夏先取り商品全13型。
毎回大人気の「ぬいキーホルダー8」は、ハローキティだけでなく、全キャラクターの水着姿と日焼け水着姿の2種ずつを展開。夏にぴったりのコスチュームがかわいい「ローリーズファーム」でしか手に入らないグッズとなっている。
さらに、カラフルなメッシュ素材にキャラクター刺しゅうが施された「メッシュポーチ」や夏のレジャーに最適な「フェイスタオル」が用意されるほか、ヘアアクセサリーやチャームなど豊富なラインナップがそろう。