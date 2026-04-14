「ぬいキーホルダー8」（各2490円）　※価格は税込み

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　「ローリーズファーム（LOWRYS FARM）」は、5月1日（金）から、サンリオとコラボレーションしたアイテムを、全国の店舗や公式WEBストア「and ST」などで発売する。

【写真】人気の「ポーチ付きエコBAG」がアップデート！　展開アイテム一覧

■夏らしいアイテムが登場

　今回発売されるのは、浮き輪に乗ったオリジナルアートのアイテムを含む、サンリオキャラクターズの魅力を詰め込んだ夏先取り商品全13型。

　毎回大人気の「ぬいキーホルダー8」は、ハローキティだけでなく、全キャラクターの水着姿と日焼け水着姿の2種ずつを展開。夏にぴったりのコスチュームがかわいい「ローリーズファーム」でしか手に入らないグッズとなっている。

　また、これまでのコラボレーション企画で大人気だった「ポーチ付きエコBAG」が全身型ポーチにアップデート。中身のエコバッグには、夏らしいボーダー柄に各キャラクターのフェイスがデザインされている。

　さらに、カラフルなメッシュ素材にキャラクター刺しゅうが施された「メッシュポーチ」や夏のレジャーに最適な「フェイスタオル」が用意されるほか、ヘアアクセサリーやチャームなど豊富なラインナップがそろう。