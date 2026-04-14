レイズ&カンパニーは4月17日、美容ドリンク「ルプルン」を、YouTubeライブコマースにて発売する。

「ルプルン」

同商品は、更年期前後の女性が感じやすい変化に寄り添う、新しいインナーケア習慣を提案する美容ドリンク。

成分設計にこだわり、1包20mLに対してピクノジェノールを60mg、フィッシュコラーゲンペプチドを5000mg配合。1包あたりの約25%を、コラーゲンが占めている。

甘味料にはアガベシロップを使用し、人工甘味料の使用を極力抑えているのも特徴。

持ち歩きやすい個包装タイプとなっている。

1箱10包入りで、価格は9,720円。