更年期前後の変化に寄り添う美容ドリンク「ルプルン」発売
レイズ&カンパニーは4月17日、美容ドリンク「ルプルン」を、YouTubeライブコマースにて発売する。
「ルプルン」
同商品は、更年期前後の女性が感じやすい変化に寄り添う、新しいインナーケア習慣を提案する美容ドリンク。
成分設計にこだわり、1包20mLに対してピクノジェノールを60mg、フィッシュコラーゲンペプチドを5000mg配合。1包あたりの約25%を、コラーゲンが占めている。
甘味料にはアガベシロップを使用し、人工甘味料の使用を極力抑えているのも特徴。
持ち歩きやすい個包装タイプとなっている。
1箱10包入りで、価格は9,720円。
「ルプルン」
同商品は、更年期前後の女性が感じやすい変化に寄り添う、新しいインナーケア習慣を提案する美容ドリンク。
成分設計にこだわり、1包20mLに対してピクノジェノールを60mg、フィッシュコラーゲンペプチドを5000mg配合。1包あたりの約25%を、コラーゲンが占めている。
甘味料にはアガベシロップを使用し、人工甘味料の使用を極力抑えているのも特徴。
持ち歩きやすい個包装タイプとなっている。
1箱10包入りで、価格は9,720円。