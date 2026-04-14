ワンボタンで完結するDCモーター扇風機が登場 - 風量調整やタイマー機能も充実
ユアサプライムスは4月上旬より、「ワンボタンDCリビング扇風機」(6,480円)を、全国の家電量販店、ホームセンター、ユアサプライムスが運営するインターネット家電通販サイト「ユアサプライムス.com」ほかショッピングサイトにて順次発売する。
「ワンボタンDCリビング扇風機」(ベージュ・ホワイト・ブラック)
同商品は、"必要な機能のみを、最小限の操作で"をコンセプトのもと開発した、シンプル設計のDCモーター扇風機。本体にボタンを1つのみを搭載し、リモコンもあえて付属しない仕様となっている。
1つのボタンで、電源のオン・オフ、7段階の風量調整、6時間の切タイマー設定、消音機能のオン・オフの操作ができる。
全ての操作をワンボタンで
首振り機能は、本体後部のツマミを上げ下げすることで操作できる。
本体には、マットな質感を採用。ベージュ・ホワイト・ブラックの3色展開となっている。
マット調カラーを採用
「ワンボタンDCリビング扇風機」(ベージュ・ホワイト・ブラック)
同商品は、"必要な機能のみを、最小限の操作で"をコンセプトのもと開発した、シンプル設計のDCモーター扇風機。本体にボタンを1つのみを搭載し、リモコンもあえて付属しない仕様となっている。
1つのボタンで、電源のオン・オフ、7段階の風量調整、6時間の切タイマー設定、消音機能のオン・オフの操作ができる。
全ての操作をワンボタンで
首振り機能は、本体後部のツマミを上げ下げすることで操作できる。
本体には、マットな質感を採用。ベージュ・ホワイト・ブラックの3色展開となっている。
マット調カラーを採用