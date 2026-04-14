『開運! なんでも鑑定団』とのコラボによる純金小判・純金カードを販売開始
BICO・GHIは3月24日より、金きゃらじゃぱんからテレビ東京の番組『開運! なんでも鑑定団』とのコラボレーションによる商品を販売している。
純金コレクション
販売したは、番組内にて度々登場する小判から着想を得て、資産性と記念性を兼ね備えたプロダクトとして商品化させた純金コレクション。
ラインナップは、「開運! なんでも鑑定団 純金小判 30g」（264万円）、「開運! なんでも鑑定団 純金小判 10g」(88万円)、「開運! なんでも鑑定団 純金カード 小判デザイン 1g」(9万9,000円)のほか、「開運! なんでも鑑定団 純金カード 番組ロゴデザイン 0.5g」(7万7,000円)。
全商品
スタジオ写真
いずれも専用桐箱入りで、完全受注生産となっている。
(C)TV TOKYO
純金コレクション
販売したは、番組内にて度々登場する小判から着想を得て、資産性と記念性を兼ね備えたプロダクトとして商品化させた純金コレクション。
ラインナップは、「開運! なんでも鑑定団 純金小判 30g」（264万円）、「開運! なんでも鑑定団 純金小判 10g」(88万円)、「開運! なんでも鑑定団 純金カード 小判デザイン 1g」(9万9,000円)のほか、「開運! なんでも鑑定団 純金カード 番組ロゴデザイン 0.5g」(7万7,000円)。
全商品
スタジオ写真
いずれも専用桐箱入りで、完全受注生産となっている。
(C)TV TOKYO