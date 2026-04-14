埼玉県・千年の苑ラベンダー園で季節限定イベントを開催、1日限定企画も
嵐山町観光協会は6月13日〜28日、「千年の苑ラベンダー園」にて「らんざんラベンダーまつり」を開催する。
ラベンダーの花景色
同企画は、初夏に見ごろを迎えるラベンダーの開花にあわせて開催する季節限定イベント。会場は、約3.6ヘクタールの敷地に約1万5,000株のラベンダーを植栽しており、一面に広がる花景色と香りが楽しめるようになっている。
期間中は、ラベンダーのつみとり体験やクラフト体験をはじめ、地元産品の販売や飲食ブースの出店などを予定している。
ラベンダーつみとり体験
物販では、ラベンダー精油、ラベンダーハンドソープなどのラベンダー製品や、ラベンダー苗、嵐山町産新鮮野菜、ワークショップなどを取り扱う。
飲食は、ラベンダーソフトクリームやラベンダースムージー、ラベンダーにちなんだスイーツなどが楽しめる。出店は日替わりとのこと。
ラベンダーソフトクリーム
6月20日には、1日限定ナイトイベントを実施する。
見学料は無料。体験企画や物販・飲食は料金別途となるほか、ほ場整備およびイベント運営維持のため、任意の協力金制度を設けている。
ラベンダーの花景色
同企画は、初夏に見ごろを迎えるラベンダーの開花にあわせて開催する季節限定イベント。会場は、約3.6ヘクタールの敷地に約1万5,000株のラベンダーを植栽しており、一面に広がる花景色と香りが楽しめるようになっている。
期間中は、ラベンダーのつみとり体験やクラフト体験をはじめ、地元産品の販売や飲食ブースの出店などを予定している。
物販では、ラベンダー精油、ラベンダーハンドソープなどのラベンダー製品や、ラベンダー苗、嵐山町産新鮮野菜、ワークショップなどを取り扱う。
飲食は、ラベンダーソフトクリームやラベンダースムージー、ラベンダーにちなんだスイーツなどが楽しめる。出店は日替わりとのこと。
ラベンダーソフトクリーム
6月20日には、1日限定ナイトイベントを実施する。
見学料は無料。体験企画や物販・飲食は料金別途となるほか、ほ場整備およびイベント運営維持のため、任意の協力金制度を設けている。