サウジアラビア 米国にホルムズ海峡封鎖解除するよう強く求める サウジアラビア 米国にホルムズ海峡封鎖解除するよう強く求める

リンクをコピーする みんなの感想は？

サウジアラビア 米国にホルムズ海峡封鎖解除するよう強く求める



サウジアラビアはイランが紅海のバブ・エル・マンデブ海峡閉鎖という報復措置を取る可能性を懸念し、米国にホルムズ海峡の封鎖を解除するよう強く求めている。WSJが報じた。



米国はイランに対し圧力を強めているが、イランが報復としてバブ・エル・マンデブ海峡を封鎖するのではないかと、サウジアラビアは懸念している。サウジ含む湾岸諸国は米国に海峡封鎖ではなく協議を通じて問題を解決すべきだと迫っている。



イランがバブ・エル・マンデブ海峡を封鎖すればすでに高騰している原油価格はさらに上昇する恐れがある。

外部サイト