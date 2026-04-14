　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　6.47　6.72　5.44　6.96
1MO　7.96　6.59　6.58　7.19
3MO　8.42　6.38　7.17　7.15
6MO　8.84　6.47　7.72　7.45
9MO　9.03　6.61　8.00　7.70
1YR　9.12　6.73　8.19　7.82

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　6.09　10.34　7.63
1MO　7.48　10.15　7.55
3MO　7.96　9.80　7.47
6MO　8.57　9.83　7.66
9MO　8.86　9.85　7.79
1YR　9.02　9.85　7.91
東京時間09:56現在　参考値

ドル円の短期ボラは６％台半ばと落ち着いた動き