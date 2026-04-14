通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間６％台半ば
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 6.47 6.72 5.44 6.96
1MO 7.96 6.59 6.58 7.19
3MO 8.42 6.38 7.17 7.15
6MO 8.84 6.47 7.72 7.45
9MO 9.03 6.61 8.00 7.70
1YR 9.12 6.73 8.19 7.82
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.09 10.34 7.63
1MO 7.48 10.15 7.55
3MO 7.96 9.80 7.47
6MO 8.57 9.83 7.66
9MO 8.86 9.85 7.79
1YR 9.02 9.85 7.91
東京時間09:56現在 参考値
ドル円の短期ボラは６％台半ばと落ち着いた動き
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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東京時間09:56現在 参考値
ドル円の短期ボラは６％台半ばと落ち着いた動き