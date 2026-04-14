元東京女子流・新井ひとみ、解散後初ライブ決定 「第二章開幕宣言」で音楽活動継続へ
3月31日に16年の活動に幕を閉じたアイドルグループ・東京女子流の元メンバー新井ひとみが、自身の誕生日である4月10日に、音楽活動の継続とライブ開催を発表した。インスタグラムでのライブ配信とSNSに公開した直筆の手紙で「音楽・歌・青春 第二章開幕宣言」と題し、新たな一歩を踏み出すことを報告している。
【ライブ写真多数】ソロカットも！涙に包まれた東京女子流の15周年ライブの模様
配信およびSNS投稿の中で新井は、グループ解散決定後、自身の在り方について悩み、葛藤していたことを明かした。その中で、音楽や歌を通して表現することの楽しさや、ステージに立つ充実感が、自身の心と体を動かしていると、16年間の活動を振り返る中で改めて実感したという。そうした思いを胸に、今後も歌い続けていく決意に至った経緯を語った。
さらに、その新たなスタートをファンに直接届ける場として、ライブの開催も決定。“音楽・歌”と“青春”をテーマに掲げた2部構成の公演として行われる。
公演タイトルは『Arai Hitomi Live & Party "I Can't Stop My Music! Keep On Singing!"』。Vol.1は『音楽・歌 第二章開幕宣言』、Vol.2は『青春 第二章開幕宣言』として実施される。
■『Arai Hitomi Live & Party "I Can't Stop My Music! Keep On Singing!"』
6月6日（土） 東京・SEL OCTAGON TOKYO
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配信およびSNS投稿の中で新井は、グループ解散決定後、自身の在り方について悩み、葛藤していたことを明かした。その中で、音楽や歌を通して表現することの楽しさや、ステージに立つ充実感が、自身の心と体を動かしていると、16年間の活動を振り返る中で改めて実感したという。そうした思いを胸に、今後も歌い続けていく決意に至った経緯を語った。
公演タイトルは『Arai Hitomi Live & Party "I Can't Stop My Music! Keep On Singing!"』。Vol.1は『音楽・歌 第二章開幕宣言』、Vol.2は『青春 第二章開幕宣言』として実施される。
■『Arai Hitomi Live & Party "I Can't Stop My Music! Keep On Singing!"』
6月6日（土） 東京・SEL OCTAGON TOKYO