ククレブ・アドバイザーズ<276A.T>が大幅に４日続落した。１３日の取引終了後、２６年８月期第２四半期累計（２５年９月～２６年２月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比４５．１％減の９億９００万円、最終利益は同７９．２％減の７２００万円となった。直近３カ月間の１２～２月期は営業赤字となっており、嫌気されたようだ。



同社は企業不動産（ＣＲＥ）に関するソリューションの提供などを手掛ける。２月中間期は顧客側の意思決定が先延ばしとなり、想定した案件について下半期にシフトすることとなったことが響いた。増資資金により取得した販売用不動産の投資回収を今期中に行うこととし、２６年８月期の売上高予想は従来の見通しから２３億円増額の７０億円（前期比２．７倍）に見直した。通期の営業・経常・最終利益予想は据え置いた。



出所：MINKABU PRESS