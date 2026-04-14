「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１４日午前１０時現在で、ロゴスホールディングス<205A.T>が「売り予想数上昇」で３位となっている。



１４日の東京市場で、ロゴスＨＤは反落。きょう発表予定の２６年５月期第３四半期累計（２５年６月～２６年２月）の連結決算に対する警戒感があるようで、それが売り予想数上昇につながっているようだ。



なお、１月１４日に公表した第２四半期累計の連結決算は、売上高が前年同期比５７．９％増の２０２億９２００万円、営業損益が１億２２００万円の赤字（前年同期は５億８３００万円の赤字）。引き渡し棟数の増加などから売り上げが伸びた半面、人件費や広告宣伝費など販管費の増加が影響した。



出所：MINKABU PRESS