在日中国大使館（東京都港区）に侵入したとして自衛隊員の男が逮捕された事件で、警視庁公安部は１４日午前、陸上自衛隊３等陸尉の男（２３）（宮崎県えびの市）を銃刀法違反容疑（刃物携帯）で再逮捕した。

捜査関係者によると、男は３月２４日午前８時５５分頃、中国大使館の敷地内で、正当な理由なく包丁１本（刃渡り約１８センチ）を携帯した疑い。

防衛省などによると、男は都内の私立大を卒業後、昨年３月に陸自に入隊。今年１月に幹部候補生学校を修了し、えびの駐屯地に配属された。所属部隊では、りゅう弾砲を運用する担当で、勤務態度に問題はなかったという。

捜査関係者によると、事件前日の３月２３日に休暇を取り、高速バスと新幹線で上京。２４日未明に東京・銀座の量販店で包丁１本を購入していた。ネットカフェに宿泊し、事件の約１時間前に現場付近に到着。大使館と隣接する民間建物の敷地から、境界の塀を乗り越えて侵入したとみられる。

敷地内では数十分間、付近を歩いたり、隠れたりしていた。その後、植え込み付近に包丁を置き、近くの大使館職員に「大使に会いたい」と声をかけて確保された。調べに「大使に日本への強硬発言を控えてほしいと伝えたかった。受け入れられなければ自決しようと思った」と話している。