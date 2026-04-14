播州織の島田製織「hatsutoki」がIDEE SHOPで日傘のポップアップを開催
島田製織のオリジナルブランド「hatsutoki」は4月17日〜5月10日、IDEE SHOP 新宿店と日本橋店にてポップアップを開催する。
天然繊維ならではの奥行きある色合いを楽しめる日傘
ポップアップでは、兵庫県西脇市の伝統的な播州織を背景に、生地の設計からこだわった天然繊維の日傘を中心とした展示販売を行う。
一般的な日傘とは異なり、光を完全に遮るのではなく、織りの表情を通じて光をやわらかく整えることで、木漏れ日のような穏やかな影を生み出すのが特徴。糸の染色から織りまで一貫して手がけたテキスタイルは、触れた際の質感はもちろん、光を受けた際の奥行きや揺らぎまで計算されている。
天然繊維の質感が生み出す、やわらかな光をまとう日傘
肌に近い道具だからこそ、天然繊維ならではの心地よさと軽やかさを直接体感できる貴重な機会となる。
天然繊維ならではの奥行きある色合いを楽しめる日傘
ポップアップでは、兵庫県西脇市の伝統的な播州織を背景に、生地の設計からこだわった天然繊維の日傘を中心とした展示販売を行う。
一般的な日傘とは異なり、光を完全に遮るのではなく、織りの表情を通じて光をやわらかく整えることで、木漏れ日のような穏やかな影を生み出すのが特徴。糸の染色から織りまで一貫して手がけたテキスタイルは、触れた際の質感はもちろん、光を受けた際の奥行きや揺らぎまで計算されている。
天然繊維の質感が生み出す、やわらかな光をまとう日傘
肌に近い道具だからこそ、天然繊維ならではの心地よさと軽やかさを直接体感できる貴重な機会となる。