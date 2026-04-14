【「プラグマタ」新トレーラー】 4月15日9時 公開予定

カプコンは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PC用SFアクションアドベンチャー「PRAGMATA（プラグマタ）」の新トレーラーを4月15日9時に公開する。

本作は4月17日に発売予定の新作タイトルで、月面を舞台に調査員のヒュー・ウィリアムズと、アンドロイドの少女・ディアナの物語が展開される。今回は発売2日前のタイミングに新たなトレーラーの公開が決定。「プラグマタ」公式Xが投稿したポストでは金髪のキャラクターの姿が確認でき、どのような形で物語に関わるのだろうか。

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