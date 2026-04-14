◆米大リーグ フィリーズ―カブス（１３日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）

カブスの鈴木誠也外野手が１３日（日本時間１４日）、敵地のフィリーズ戦に「３番・ＤＨ」でスタメン出場し、今季初打点をマークした。

６―１３で迎えた８回２死一、三塁の第５打席で、２番手の右腕Ｓ・ジョンソンと対戦。カウント２―２からの内角へのスライダーを打ち、三遊間を破った。三塁走者のクローアームストロングが生還し、初打点がついた。

フィリーズ先発はＷＢＣドミニカ共和国代表の左腕Ｃ・サンチェス。第１打席は遊併打、第２打席は遊ゴロ、第３打席は四球。ジョンソンとの第４打席は中直だった。

鈴木は３月１４日（同１５日）のＷＢＣ準々決勝・ベネズエラ戦で四球を選んで出塁し、二盗を試みた際に右膝を痛めて途中交代。右膝後十字じん帯の軽度の損傷と診断されて開幕には間に合わず、負傷者リスト（ＩＬ）入りとなり、１０日（同１１日）からメジャーの出場選手登録されたばかり。

復帰後は前日まで１０打数２安打０本塁打０打点だった。２試合で「５番・右翼」でスタメン、１試合で代打出場。ＤＨでのスタメンは今季初になる。