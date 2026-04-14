韓国のガールズグループKISS OF LIFE（キス・オブ・ライフ）の新曲チャレンジの振り付けが扇情性をめぐって議論を呼び、甲論乙駁が続いている。

最近、KISS OF LIFEは公式YouTube（ユーチューブ）チャンネルを通じて新曲『Who is she』のダンスチャレンジ動画を公開した。

公開された動画の中の振り付けには、メンバーが互いに向き合った後、首を絞めるような動作が含まれており、強い印象を残した。続いて2人が同時に骨盤を前後に弾くように動かすパフォーマンスが続き、該当のシーンをめぐってさまざまな解釈が出ている。

特にインターネット上で一部の人々は、該当の振り付けの構成が特定の状況やイメージを連想させるとして不快感を示した。オンラインコミュニティを中心に表現のレベルと演出意図に対する意見が分かれる中、「あまりにも扇情的」という反応とともに、懸念の声も上がっている。

一方で、該当のパフォーマンスは振り付け演出やコンセプトの一部に過ぎず、過度な意味付けは警戒すべきだという意見も一部あり、見方が真っ二つに割れている。

これに先立ちKISS OF LIFEは、昨年発売した『Lips Hips Kiss』でも同様の論争が浮上していたことがある。当時、ノースリーブのトップスを着用した状態で肩ひもの部分を引っ張る動作が特定の衣装を連想させるという指摘が提起されて論争が拡散し、結局、該当の振り付けは一部修正された。

一方、KISS OF LIFEは6日、ニューアルバム『Who is she』を発売した。