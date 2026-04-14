BJ（ライブ配信者）の果汁セヨン（クァジュプセヨン）とケイが公開恋愛を発表した。

4月13日、ケイはストリーミングプラットフォーム「Soop」のライブ放送を通じて、果汁セヨンとの交際事実を直接明らかにした。

2人は一緒に放送に出演し、「私たちは付き合っている」とし、昨年8月から交際を続けていると伝えた。

ケイは公開恋愛を決心した理由について「セヨンがヨケム（女性ライブ配信者）なので、横で見守っているとストーカー被害に遭ったり心を痛めたりしている。そのようなところを見て公表しようと言った」と説明した。

放送中、2人は手を繋いだりキスをしたりするなど愛情表現を見せた。果汁セヨンの誕生日に合わせたペアリングも公開した。ケイは「私たちは本当に互いが大好きで公開恋愛することにした。温かく見守ってほしい」と話した。

1989年生まれのケイはアフリカTVで活動中のBJだ。探訪や食べ歩き（モッパン）など多様なコンテンツを披露している。YouTube（ユーチューブ）チャンネルも約70万人の登録者を保有している。

2000年生まれの果汁セヨンは2024年、米国ロサンゼルスのビバリーヒルズでHYBE（ハイブ）のパン・シヒョク議長と一緒にいる姿がキャッチされて話題を集めた。果汁セヨンはラッパーのキム・ハオンとの間に熱愛説が浮上したこともある。