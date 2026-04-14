〈なぜ、自ら望んで「ホームレス」に…？ 40代男性がわざわざ大阪から上京→“荒川河川敷”で生活を始めたワケ〉から続く

「都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいる者」――いわゆるホームレス。少々意外かもしれないが、彼／彼女らの中には自ら望んでその生活を選んだ者もいる。その1人が、40代でわざわざ上京してまでホームレスになった「宇海（うかい）くん」だ。

【写真】40代で自ら望んでホームレスになった、宇海くんの「住まい」をじっくり見る

社会生活から離れ、河川敷で送る暮らしとはどんなものなのか？ 中国出身のジャーナリスト・趙海成氏の新著『河川敷の『原住民』令和ホームレスの実像』（扶桑社）から一部抜粋し、お届けする。なお、本文内の名前は仮名である。



40代で自ら望んでホームレスになった、宇海くん（仮名） ©趙海成

◆◆◆

4月のある月曜日、私は新人ホームレスの宇海くんを訪ねた。

彼の登山用の小さなテントはキャンプ用の中型テントに変身していた。両側には窓があり、風通しが良くなっている。テントの四隅は鋼の杭で地面に固定されており、さらに川辺から2つの大きな石を運んできて、窓のある両側に置いてあった。台風でテントが飛ばされないようにするためである。

テントの中もきちんと整理されている。小さなテーブルの下にガスコンロが置かれており、左下のスーツケースの横には白いメッシュ状のものがあった。夜に読書するためのソーラーランプだという。

さすが宇海くんは野外生活の経験があり、しっかりと生活用品を揃えている。

宇海くんのテントの入り口には、多くのアルミ缶がある。彼が自分で拾ったものだ。アルミ缶を集める仕事は「そんなに難しくない」と話す。私は宇海くんにこう言った。

「アルミ缶を40キロ集めたら、一緒に自転車でリサイクルセンターに運びに行こう」

この機会に、アルミ缶をお金に換える経験をしてみたいと思ったのだ。宇海くんはそれを聞いてとても喜んだ。

私は宇海くんに尋ねた。

「ホームレスになってもう1か月以上経っていますが、どんな気持ちですか？ 孤独や寂しさは感じますか？ 一番不便なことはなんでしょうか？」

ホームレス生活で最も不便なこととは？

「僕は元々オタクで、孤独な生活に慣れています。寂しさを感じることはありません。暇があると、Kindle（電子書籍）で小説を読んだり、スマートフォンでニュースを見たりしています。ホームレスになってから一番不便なことは、トイレに行くことだと思います。毎回100メートル以上離れたところに行かなければなりません」

ほかにも不便なことはある。荒川河川敷に住んでいるホームレスは、休日の賑わいに耐えなければいけない。

橋があり、周辺の運動場には、多くの小中学生が野球の練習をしに来る。子どもたちの叫び声が途切れることなく続き、休んでいるホームレスたちは安らげない。また、彼らの自転車や家族の車が停められている場所は、宇海くんや征一郎さんのテントからそう離れていない。

テントを出たら、子どもたちが自分をどんな目で見るだろう？ どう思うのだろうか？ 自分の姿を見せるべきではないのだろうか。これは特に新人ホームレスが気にしている問題の1つだと思う。

荒川の河川敷では、毎年数回、さまざまな規模のマラソン大会も開催される。そのたびに多くの参加選手やその家族、ボランティアなどが集まる。大会の主催者も参加者も、現場にホームレスが現れることを望んではいないだろう。ホームレスたち自身も、そのように思い、自分のテントに引きこもるか、早朝のうちにどこか別の場所に逃げてしまうこともある。

客観的に言えば、野球の練習をするにしても、さまざまな大会を開催するにしても、人々はこの公有地を合理的かつ合法的に使用している。一方でここに住んでいるホームレスたちは、この公有地の「不法占有者」とされており、その立場が弱いのは当然だろう。

若者に襲撃されるホームレスも

荒川の河畔に住んでいるホームレスは皆、国土交通省の事務所から「警告」と書かれた紙を受け取っている。そこにはこのように書かれている。

※ ※ ※

あなたが住居としているこの場所は、国土交通省が管理している河川区域です。

この場所を住居とすることは、

1.国有地の不法占用などにあたり、河川法に違反します。

2.洪水時においては、小屋およびゴミなどが流失し、河川に支障を及ぼす恐れがあります。

3.火気を使用することにより、堤防や橋などに悪影響を与えるほか、火災を発生させる恐れもあります。

よって、上記の理由により河川管理上および環境上の支障となっています。

また、洪水などの災害には、ここで生活する者の生命にも危険を及ぼすため、すみやかに河川区域外へ退去するとともに小屋などを撤去するよう警告します。

※ ※ ※

国有地であり、占有は違法だと警告しつつも、最後に「住民」の生命の危険性についても憂慮しているこの文章は、私に言わせれば、厳しさと優しさが同居するような文書にも読める。

中高生など若者によるホームレス襲撃事件がニュースになることもある。新人ホームレスである宇海くんは、どう思っているのだろう。

「ホームレスへの襲撃や嫌がらせについて心配していますか。もし遭遇したらどう対応するつもりですか」

「正直言って、心配していますね。半年前、荒川河川敷に住んでいる若いホームレスが襲撃されたそうです。もし僕が本当にそんな目に遭ったら、抵抗せず逃げて助けを求めるくらいしか、他に選択肢はないと思います」

最後に聞いた。

「宇海くんは将来どういう方向に進みたいのですか？」

彼はこう答えた。

「少なくとも1年間、ホームレス生活で四季を体験してみて、あとはどうなるか、そのときに考えればいいと思っています。私が最も尊敬し、将来やりたいと思う職業は第一次産業、すなわち農業、漁業、林業などです。このどれかからチャンスが来たら、その方向に進みたいと考えています」

（趙 海成／Webオリジナル（外部転載））