博多大吉、唯一ファンレター贈った芸能人と食事に喜び「とんでもない良い人生」
お笑いコンビ・博多華丸・大吉の博多大吉（55）が12日放送のABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネット『華丸丼と大吉麺』（後1：25〜1：55）に出演。人生で唯一ファンレターを出したというタレントとの共演に喜んだ。
【写真】博多大吉憧れのタレント「イケメンがおふたり」長男&次男との親子3ショット
博多華丸・大吉（華大）が街をゆったりと歩きながら、ただただ食べたい丼と麺を探し求める街ブラバラエティー。今回は、タレントの榊原郁恵をゲストに招き、沼津港を訪れ、絶品グルメに舌鼓を打った。
大吉は「昔も言いましたけど」と切り出し「唯一、ファンレター出した芸能人が郁恵さん」と語ると、榊原は「ええ！ほんとに!?」と驚いた。大吉は続けて「きょう誕生日なんですよ、僕」とロケ日が誕生日だと明かし、「めちゃくちゃ感慨深い」「55歳の誕生日に、初めてファンレターを出した相手とご飯をいま食べてる」と腕を組み、しみじみ。「とんでもない良い人生でした。我が人生に一片の悔いなし」と感慨に浸っていた。
なお、TVerで見逃し配信中。19日午後1時55分終了予定。
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博多華丸・大吉（華大）が街をゆったりと歩きながら、ただただ食べたい丼と麺を探し求める街ブラバラエティー。今回は、タレントの榊原郁恵をゲストに招き、沼津港を訪れ、絶品グルメに舌鼓を打った。
なお、TVerで見逃し配信中。19日午後1時55分終了予定。