14年ぶりの民放連続ドラマ主演でテレビの第一線に帰ってきた永作博美さん。現在55歳で、劇中ではいつの間にか“妖艶な女”から“かわいい50代”に変わっていました。

【画像】同世代から「めっちゃ共感」…永作博美（55）が春っぽいファッションで見せた等身大の“かわいい50代”の姿、松山ケンイチと『人のセックスを笑うな』以来の接近シーン、知られざる“母親の顔”をすべて見る

けれど、それは無理やりなキャラ変というわけではなく、自然なアップデートという印象なのです。



日本ジュエリーベストドレッサー賞授賞式（2023年） ©AFLO

子育てを終えた50代の姿に「めっちゃ共感」の声

TBS系の「火曜ドラマ」（火曜22時）はラブコメディやポップな社会派ドラマを放送してきた枠ですが、今クールは永作博美さん主演、松山ケンイチさんが準主役を務める『時すでにおスシ!?』を放送中。

永作さん演じる主人公・待山みなとは、14年前に不慮の事故で夫を亡くしており、それ以来、持ち前の明るさで一人息子を育ててきた50歳。そんな息子が社会人となり巣立ったことで、急にぽっかりと“自分の時間”ができたため、飛び込んだのが3カ月で鮨職人になれる「鮨アカデミー」だったというストーリー。

みなとは「急に自分のために生きろって言われてもわかんなくて」と人生の迷子になっているという設定。この空虚感については「空の巣症候群」と呼ばれることがドラマでも紹介され、4月7日の第1話放送後、SNSでは「自分のことかと思った」「めっちゃ共感」などと話題を呼んでいます。

その一方で、同じく第1話では、彼女が王道ヒロインであることを示すシーンも随所に盛り込まれていました。

親友の女友達との気心知れた仲ならではのやりとりや、勤務先のスーパーで若い女性アルバイトと仲よく仕事する姿、きれいなフォームで若々しく全力疾走する姿など、アラフィフながら周囲を明るく照らすハツラツとしたキャラクター。

定番の主人公像ではありますが、このようなストレートなヒロインを永作さんが演じるということに意外性がありました。

もちろん永作さんもそういったスタンダードなキャラクターを演じたことはありますが、彼女はその演技力の高さゆえ、“魔性の女”や“狂気の女”といった役を憑依させてきた印象が強いからです。

『人のセックスを笑うな』で演じた“魔性の女”

『時すでにおスシ!?』で準主役の松山ケンイチさんが演じるのは、「鮨アカデミー」の堅物講師・大江戸海弥。つまり松山さんが先生役、永作さんが生徒役という関係性です。

そんな2人は18年ぶりの共演となるのですが、このときの永作さんが演じていたのがまさに“魔性の女”でした。

ダブル主演だった前共演作は、映画『人のセックスを笑うな』（2008年）。こちらでは立場が逆で永作さんが先生役、松山さんが生徒役。

19歳の美術学校生（松山さん）が39歳の講師（永作さん）との恋に落ちる物語。講師から絵のモデルを頼まれたことがきっかけで二人は体の関係になるのですが、実は講師には夫がいるという不倫の展開に。

永作さん演じる講師は冒頭シーンからして、かなりエキセントリックでした。まだ薄暗い早朝、真っ暗なトンネルの中から学生たちが乗る軽トラックを追いかけてきて、ヒッチハイクさせてもらうというのが、彼との初対面だったのです。

また、二人が関係を持つシーンでは永作さん演じる講師自ら服を脱いで下着姿になったり、目を見開いたまま30回以上連続で学生にキスの嵐を浴びせたりと、とびきりの魔性っぽさを発揮。夫と学生が鉢合わせになった際にはさらりと既婚であることを明かすなど、とにかく永作さんが演じる講師は掴みどころのない妖艶なキャラクターだったのです。

『八日目の蟬』で見せた静かな狂気と“母の愛”

キャリアの長い永作さんには代表作と呼べる作品はいくつかありますが、そのなかの一つに挙げられるのが、日本アカデミー賞で最優秀助演女優賞を獲得した映画『八日目の蟬』（2011年）ではないでしょうか。主演は井上真央さんですが、実質的に永作さんとのダブル主演と言っても過言ではない作品でした。

『八日目の蟬』で永作さんが演じたのは、不倫相手との子を堕胎した絶望感から、魔が差してその男と本妻の赤子を誘拐し、4年間もの間、母親だと偽って育て続けるという役柄。

この映画での永作さんの演技は「すさまじい」の一言に尽きます。

冒頭は誘拐犯として捕まった裁判シーンから始まるのですが、法廷に立ち淡々と供述するものの謝罪の言葉は一切述べないという、静かなる狂気をまとった姿を怪演。

ただし、終盤の刑事に捕まり娘と引き離されるシーンで、「その子は！ まだご飯を食べていません。よろしくお願いします」と訴える姿は、“母親”そのものなのです。

永作さんが演じた女が犯罪者であることは事実で、偽の母であることも事実なのですが、エンディングを迎えたときには、彼女は紛れもなく母だったのだと思わされるという圧巻の演技でした。

“奇跡の50代”→等身大の“かわいい50代”へ

『時すでにおスシ!?』の放送開始に先駆けて、4月6日に「MANTANWEB」で公開された永作さん・松山さんの対談インタビューのなかで、永作さんは松山さんとの再共演について、次のように語っていました。

〈見るたびに松山さんが、本当にいろいろな役を演じられているので、どんどん松山さんが変わっていくと思いながら拝見していたんです。でも今回会ってみたら、ニヤニヤしながら寄ってくる松山さんがいて、当時と何も変わってないなと思いながら、ちょっとうれしくなりました。話し出すとそのままですし、またいい関係が作れそうな気がすると思って、今わくわくしながらお芝居中です〉

『人のセックスを笑うな』で歳の差不倫カップルを演じていた二人が『時すでにおスシ!?』では、どんな関係性を築いていくのでしょうか。

ドラマ第1話では、子育てを終えた永作さんが松山さんに、「私は今、誰かのために生きてるわけでもなければ、自分のために生きてるわけでもない」と切実な本音を語り、今後の二人の共演シーンにも注目が集まります。

これまで破天荒な“魔性の女”や絶望をまとった“狂気の女”を演じており、妖艶なイメージが強かった永作さん。そんな彼女はいまや、無理のないナチュラルな姿で、同世代からの共感が集まるような等身大の“かわいい50代”を好演しているというわけです。

（堺屋 大地）