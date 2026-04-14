まだ間に合う！GWまで予約可能ないちごビュッフェプラン4選。フレッシュいちご食べ放題プランも
◆まだ間に合う！GWまで予約可能ないちごビュッフェプラン4選。フレッシュいちご食べ放題プランも
画像：オールデイダイニング樹林／京王プラザホテル
まだまだいちごビュッフェを楽しみたい方必見！GWまで予約可能ないちごビュッフェをピックアップ。
フレッシュいちご食べ放題や、15種類以上のトッピングからオリジナルのパフェを作れるビュッフェまで、多彩なラインナップをご紹介。春のおでかけにも、ぜひいちごビュッフェを選んでみて。
◆The Grill on 30th／グランドニッコー東京 台場（台場）
東京ベイエリアのパノラマビューとともに楽しむ、フレッシュいちご4種の食べ放題
グランドニッコー東京30階のグリルレストラン「The Grill on 30th」にて楽しめる、いちごデザートビュッフェが付いたプリフィクスランチコース。
甘くてジューシーなあまおうなど旬のいちご 4 種を好きなだけ食べ比べられる「いちご狩り」をはじめ、多様にアレンジしたいちごスイーツを好きなだけ楽しめるデザートビュッフェを提供。甘酸っぱいいちごのソースでクレープを煮詰め、バニラアイスを添えた「いちごのクレープシュゼット」は、目の前でフランベして仕上げてもらえる、ライブ感あふれる炎の演出とできたての芳醇な香りが魅力の一品。さらに、お好みに合わせて前菜、スープ、メインディッシュが選べるのもうれしい。
こちらのビュッフェは5月6日（水・祝）まで。高層フロアから見下ろす東京ベイエリアのパノラマビューとともに、フレッシュないちごを好きなだけ楽しんで。
4銘柄のフレッシュ苺食べ放題★いちごデザートブッフェ付ランチ(休日・3/1〜5/6)
店舗名：The Grill on 30th／グランドニッコー東京 台場 （ザ グリル オン サーティース）
住所： 東京都港区台場2-6-1 グランドニッコー東京 台場 30F
提供期間：〜2026/5/6（水・祝）
料金：7,650円
※税・サ込
メニュー
■前菜（下記メニューより一品を週替わりでご提供いたします）
・カスレ風キッシュ
・本日の前菜3種盛り合わせ
・桜エビと菜の花のケークサレ
■スープ
・セロリラブのポタージュ
・鶏肉と根菜のブイヨンスープ
■メインディッシュ
・オーストラリア産牛ロースのグリル 赤ワインソース ＋￥1500
・青森県産ガーリックポークのグリル ブルギニヨンバターソース
・骨付きチキンコンフィ マスタードソース
・本日の肉料理
・オマール海老と紐付きホタテ貝のグリル アメリケーヌソース ＋￥1500
・メバルのグリル オイスターブールブラン
・鰆のグリル 梅肉白ワインソース
・本日の魚料理
■アディショナル
・締めのオムライス シャスールソース ＋￥1500
・黒毛和牛のローストビーフボウル 雲丹のせ ＋￥1500
■デザート
・いちご狩りデザートビュッフェ 〜4 銘柄のいちごを、お好きなだけ食べ比べ〜
（ブッフェボードよりお好みで）
【シェフサービス】
・いちごのブロシェット
【デザート】
・いちごショートケーキ
・いちごのバームクーヘン
・いちごのムース
・いちごのパンナコッタ
・ダブルベリームース
・柚子とホワイトチョコのムース
・いちごのロールケーキ
・チョコレートムース
・エッグタルト
・抹茶プリン
【アイス＆シャーベット】
・ストロベリー
・柚子
・ベルギーチョコ
・バニラ
・抹茶
・シェフおすすめ
※デザート内容は一部変更になる場合がございます
◆オールデイダイニング 樹林／京王プラザホテル（都庁前）
ミルフィーユやモンブランなどのスイーツがいちご尽くし。乾杯用のスペシャルドリンクも
京王プラザホテル内、ゆったりとくつろげる「オールデイダイニング 樹林」では、旬のいちごを贅沢に使用した「ストロベリースイーツビュッフェ」を開催中。
まずは、ティーインストラクターが作るスペシャルドリンクで乾杯。好きなだけ堪能できるいちごスイーツの中では、店内で仕上げるパリサク食感の「ストロベリーミルフィーユ」と、目の前でクリームを絞る「ストロベリーモンブラン」がおすすめ。ほかにも、ホテル伝統のフレジェやストロベリーチーズケーキなど、いちごの魅力を存分に引き出したスイーツたちが大集結する。卵たっぷりのサンド、ナポリタン、ピッツァなどの軽食メニューも種類豊富に用意されるので、お腹も心も満たされること間違いなし。
いちごのおいしさを五感で感じる、特別なビュッフェタイムを過ごしてみて。
五感で楽しむ★ストロベリースイーツビュッフェ+カフェフリー+スペシャルドリンク付き(3/16〜5/6)
店舗名：オールデイダイニング 樹林／京王プラザホテル
住所：東京都新宿区西新宿2-2-1 京王プラザホテル 2F
提供期間：〜2026/5/6（水・祝）
料金：大人6,800円、子供（4歳〜小学生まで）4,000円
※子供（3歳以下）は無料
※税・サ込
メニュー
■スイーツメニュー
・ホテル伝統のフレジェ
・ストロベリーピスタチオタルト
・パリブレスト ストロベリー＆プラリネオレンジ
・ザ・ショコラ・抹茶
・ストロベリーミルフィーユ
・ストロベリーチーズケーキ
・ストロベリークレームブリュレ
・フランボワーズ・ショコラ
・フレーズ・ピスターシュ
・ローズジュレ
・ストロベリーマカロン
・グレーズド・ベイクドドーナツ
・とろけるフォンダンショコラ
・クラフトパフェ（15種類以上のトッピングで作るオリジナルパフェ）
・クラフトクレープ
・絞りたて ストロベリーモンブラン
・ストロベリーフランベ
■軽食メニュー
・目の前で仕上げる特製サラダ
・たまごたっぷりサンド
・チキンディアボラ 特製デミグラスソース
・フレンチフライ 選べるソース
・アッシ パルマンティエ（じゃがいものグラタン）
・昔ながらのナポリタン
・カツオと柴漬けの香味丼
・トムヤムヌードル
・桜えびのピッツァ
・2種のキャンディチーズ
・シェフのおすすめスープ
・本日の料理
※季節・天候・仕入状況により料理内容、器等が変更になる場合がございます
◆カフェ＆ダイニング Chef’s Palette／サンシャインシティプリンスホテル（池袋）
春らしいモチーフのいちごスイーツが勢揃い。多彩なメニューを楽しむ春ビュッフェ
サンシャインシティプリンスホテルの「Chef’s Palette」で楽しめるのは、「ストロベリー＆ホワイトショコラスイーツブッフェ」。オープンキッチンスタイルのビュッフェエリアには、色とりどりのスイーツやオードブルがズラリと並ぶ。
「ショートケーキ」や「木苺マカロン」、「いちごの苗」や「ホワイトカヌレ」など、見ているだけで心が躍るメニューの数々が勢揃い。四つ葉のクローバーやいもむしなどを模したスイーツは、思わず写真に収めたくなるかわいらしさ。そのほかにも、スモークサーモンといちご風味のクロワッサンサンドや和牛の煮込みなど、多彩な料理を用意。
特別な女子会や友人・家族との贅沢なひととき、また、久しぶりの再会の場としてもおすすめ。
ストロベリー＆ホワイトショコラスイーツブッフェ+ソフトドリンクフリー(90分・土休日3/14〜5/10)
店舗名：カフェ＆ダイニング Chef’s Palette（シェフズパレット）／サンシャインシティプリンスホテル
住所： 東京都豊島区東池袋3-1-5 サンシャインプリンスホテル1F
提供期間：〜2026/5/10（日）
料金：大人 6,215円、小学生 3,390円、4〜6歳 1,695円
※税・サ込
メニュー
■スイーツメニュー
・ショートケーキ
・木苺マカロン
・カスタードプリン いちご飾り
・いちごパイ
・いちごとロゼスパークリングワインゼリー
・いちごマーブルクッキー
・パンナコッタ いちごジュレ
・いもむしムース
・ハチの巣フィナンシェ
・いちごの苗
・ホワイトスフレチーズ
・四葉のクローバー
・ホワイトカヌレ
・白いちご
・ディスクショコラ
・いちごアイスぎゅうひ包み
・木苺シャーベット
・バニラアイス
・いちごアイス
・いちごホワイトショコラモンブラン
■食事メニュー
・スモークサーモンといちご風味のクロワッサンサンド
・シーフードのいちご風味マリネ
・紅茶鴨のピンチョス
・和牛スネ肉のカカオと赤ワインの煮込み
・ジャガイモのニョッキ ホワイトチョコレートのゴルゴンゾーラソース
・塩豚香草マリネ 菜の花のジェノバソース
・鶏もも肉のレモンペッパー風味ソテー
・いちごとアボカド とうふのタルト
・いちごのスムージー
・鶏の唐揚げ
・コーンスープ
・カレー
・フライドポテト
・サラダバー
■ドリンクメニュー
・コーヒー
・紅茶
・ソフトドリンク各種
※画像はメニュー一例です。季節や期間ごとにメニュー内容が変更になります。
◆カスケイドカフェ／ANAインターコンチネンタルホテル東京（溜池山王）
世界各国のグルメとともに。バラエティ豊かないちごスイーツが勢揃い
ANAインターコンチネンタルホテル東京の「カスケイドカフェ」が贈る、世界の美味を一度に楽しめる多彩なお料理と、旬のいちごをふんだんに使ったスイーツを味わえるランチ＆ディナーブッフェ。
食べる喜びを存分に満たすエンターテインメントブッフェを提供するこちらのお店では、アジア、欧米、中南米など、各地域の食文化を取り入れたバラエティ豊かなメニューを用意。デザートには、見た目もかわいらしく華やかなストロベリースイーツが勢揃い。定番のショートケーキやマカロンから、いちご大福まで、多彩なラインナップがうれしい。
心躍るグルメ体験といちごの甘い魅力を、心ゆくまで楽しんで。
【土日祝ランチ】ワールドグルメ＆いちごスイーツブッフェ(5％OFF)
店舗名：カスケイドカフェ／ANAインターコンチネンタルホテル東京
住所： 東京都港区赤坂1-12-33ANAインターコンチネンタルホテル東京2F
提供期間：〜2026/6/14（日）
料金：大人 7,125円、お子様(6〜12歳) 3,750円
※5歳以下のお子様は無料
※税・サ込
メニュー
■ライブステーション
・本日のロースト料理
■冷菜・温菜
・寿司
・アメリカン・イタリアン風チキンシーザーサラダ
・チリとライムのメキシカンコーンサラダ
・ミントとパセリのレバノン風タブーレサラダ
・ドイツ風ポテトとソーセージサラダ マスタードマヨネーズ添え
・ギリシャ風メッツア：フムスとツァツィキ
・ギリシャ風トマトサラダ リコッタ、カラマタオリーブ、キュウリ、ピクルドオニオン添え
・ペルー風サーモンマリネ
・タイ風チキンラーブサラダ エンダイブ添え
・イタリアン・ラザニア
・タイ風バジル入り野菜グリーンカレー
・タイ風マッサマンチキンカレー
・アメリカ風クリームほうれん草
・ギリシャ風グリルフィッシュ レモンとハーブ添え
・ごま風味照り焼きサーモン
・点心
・ミニバーガー
・カニ茶碗蒸し
・韓国風スパイシーフライドチキン
・春巻き
・クミンライス
・インド風シーフードカレー
・シーフードパエリア
・中華風焼きそば
・リガトーニ・ボロネーゼ
他
■スープ(以下より日替わりでご提供)
・メキシコ風チキントルティーヤスープ
・フレンチオニオンスープ
・ベーコン入りクラムチャウダー
・ガスパチョ
・トムヤムクン
■デザート
・ストロベリーマスカルポーネチーズクリーム
・ストロベリーとクランベリーのゼリー
・ストロベリーとブドウのタピオカ
・ストロベリールビーチョコレートパンナコッタ
・ストロベリーとアロエのコンポート
・ストロベリーのタルトレット
・ストロベリーとチェリーのパウンドケーキ
・ストロベリーオレンジヨーグルトクリーム
・ストロベリーショートケーキ
・ストロベリークレームパフ
・ストロベリームース
・ストロベリーギモーブ
・ストロベリーロールケーキ
・ストロベリーミルクレープ
・ストロベリーマカロン
・ストロベリーバームクーヘン
・ストロベリーブラウニー
・苺水まんじゅう
・苺大福
・ストロベリーチョコレート
・ストロベリークッキー
・ストロベリーマフィン
・ストロベリードーナツ
・ドライストロベリー
他
画像：オールデイダイニング樹林／京王プラザホテル
まだまだいちごビュッフェを楽しみたい方必見！GWまで予約可能ないちごビュッフェをピックアップ。
フレッシュいちご食べ放題や、15種類以上のトッピングからオリジナルのパフェを作れるビュッフェまで、多彩なラインナップをご紹介。春のおでかけにも、ぜひいちごビュッフェを選んでみて。
東京ベイエリアのパノラマビューとともに楽しむ、フレッシュいちご4種の食べ放題
グランドニッコー東京30階のグリルレストラン「The Grill on 30th」にて楽しめる、いちごデザートビュッフェが付いたプリフィクスランチコース。
甘くてジューシーなあまおうなど旬のいちご 4 種を好きなだけ食べ比べられる「いちご狩り」をはじめ、多様にアレンジしたいちごスイーツを好きなだけ楽しめるデザートビュッフェを提供。甘酸っぱいいちごのソースでクレープを煮詰め、バニラアイスを添えた「いちごのクレープシュゼット」は、目の前でフランベして仕上げてもらえる、ライブ感あふれる炎の演出とできたての芳醇な香りが魅力の一品。さらに、お好みに合わせて前菜、スープ、メインディッシュが選べるのもうれしい。
こちらのビュッフェは5月6日（水・祝）まで。高層フロアから見下ろす東京ベイエリアのパノラマビューとともに、フレッシュないちごを好きなだけ楽しんで。
4銘柄のフレッシュ苺食べ放題★いちごデザートブッフェ付ランチ(休日・3/1〜5/6)
店舗名：The Grill on 30th／グランドニッコー東京 台場 （ザ グリル オン サーティース）
住所： 東京都港区台場2-6-1 グランドニッコー東京 台場 30F
提供期間：〜2026/5/6（水・祝）
料金：7,650円
※税・サ込
メニュー
■前菜（下記メニューより一品を週替わりでご提供いたします）
・カスレ風キッシュ
・本日の前菜3種盛り合わせ
・桜エビと菜の花のケークサレ
■スープ
・セロリラブのポタージュ
・鶏肉と根菜のブイヨンスープ
■メインディッシュ
・オーストラリア産牛ロースのグリル 赤ワインソース ＋￥1500
・青森県産ガーリックポークのグリル ブルギニヨンバターソース
・骨付きチキンコンフィ マスタードソース
・本日の肉料理
・オマール海老と紐付きホタテ貝のグリル アメリケーヌソース ＋￥1500
・メバルのグリル オイスターブールブラン
・鰆のグリル 梅肉白ワインソース
・本日の魚料理
■アディショナル
・締めのオムライス シャスールソース ＋￥1500
・黒毛和牛のローストビーフボウル 雲丹のせ ＋￥1500
■デザート
・いちご狩りデザートビュッフェ 〜4 銘柄のいちごを、お好きなだけ食べ比べ〜
（ブッフェボードよりお好みで）
【シェフサービス】
・いちごのブロシェット
【デザート】
・いちごショートケーキ
・いちごのバームクーヘン
・いちごのムース
・いちごのパンナコッタ
・ダブルベリームース
・柚子とホワイトチョコのムース
・いちごのロールケーキ
・チョコレートムース
・エッグタルト
・抹茶プリン
【アイス＆シャーベット】
・ストロベリー
・柚子
・ベルギーチョコ
・バニラ
・抹茶
・シェフおすすめ
※デザート内容は一部変更になる場合がございます
◆オールデイダイニング 樹林／京王プラザホテル（都庁前）
ミルフィーユやモンブランなどのスイーツがいちご尽くし。乾杯用のスペシャルドリンクも
京王プラザホテル内、ゆったりとくつろげる「オールデイダイニング 樹林」では、旬のいちごを贅沢に使用した「ストロベリースイーツビュッフェ」を開催中。
まずは、ティーインストラクターが作るスペシャルドリンクで乾杯。好きなだけ堪能できるいちごスイーツの中では、店内で仕上げるパリサク食感の「ストロベリーミルフィーユ」と、目の前でクリームを絞る「ストロベリーモンブラン」がおすすめ。ほかにも、ホテル伝統のフレジェやストロベリーチーズケーキなど、いちごの魅力を存分に引き出したスイーツたちが大集結する。卵たっぷりのサンド、ナポリタン、ピッツァなどの軽食メニューも種類豊富に用意されるので、お腹も心も満たされること間違いなし。
いちごのおいしさを五感で感じる、特別なビュッフェタイムを過ごしてみて。
五感で楽しむ★ストロベリースイーツビュッフェ+カフェフリー+スペシャルドリンク付き(3/16〜5/6)
店舗名：オールデイダイニング 樹林／京王プラザホテル
住所：東京都新宿区西新宿2-2-1 京王プラザホテル 2F
提供期間：〜2026/5/6（水・祝）
料金：大人6,800円、子供（4歳〜小学生まで）4,000円
※子供（3歳以下）は無料
※税・サ込
メニュー
■スイーツメニュー
・ホテル伝統のフレジェ
・ストロベリーピスタチオタルト
・パリブレスト ストロベリー＆プラリネオレンジ
・ザ・ショコラ・抹茶
・ストロベリーミルフィーユ
・ストロベリーチーズケーキ
・ストロベリークレームブリュレ
・フランボワーズ・ショコラ
・フレーズ・ピスターシュ
・ローズジュレ
・ストロベリーマカロン
・グレーズド・ベイクドドーナツ
・とろけるフォンダンショコラ
・クラフトパフェ（15種類以上のトッピングで作るオリジナルパフェ）
・クラフトクレープ
・絞りたて ストロベリーモンブラン
・ストロベリーフランベ
■軽食メニュー
・目の前で仕上げる特製サラダ
・たまごたっぷりサンド
・チキンディアボラ 特製デミグラスソース
・フレンチフライ 選べるソース
・アッシ パルマンティエ（じゃがいものグラタン）
・昔ながらのナポリタン
・カツオと柴漬けの香味丼
・トムヤムヌードル
・桜えびのピッツァ
・2種のキャンディチーズ
・シェフのおすすめスープ
・本日の料理
※季節・天候・仕入状況により料理内容、器等が変更になる場合がございます
◆カフェ＆ダイニング Chef’s Palette／サンシャインシティプリンスホテル（池袋）
春らしいモチーフのいちごスイーツが勢揃い。多彩なメニューを楽しむ春ビュッフェ
サンシャインシティプリンスホテルの「Chef’s Palette」で楽しめるのは、「ストロベリー＆ホワイトショコラスイーツブッフェ」。オープンキッチンスタイルのビュッフェエリアには、色とりどりのスイーツやオードブルがズラリと並ぶ。
「ショートケーキ」や「木苺マカロン」、「いちごの苗」や「ホワイトカヌレ」など、見ているだけで心が躍るメニューの数々が勢揃い。四つ葉のクローバーやいもむしなどを模したスイーツは、思わず写真に収めたくなるかわいらしさ。そのほかにも、スモークサーモンといちご風味のクロワッサンサンドや和牛の煮込みなど、多彩な料理を用意。
特別な女子会や友人・家族との贅沢なひととき、また、久しぶりの再会の場としてもおすすめ。
ストロベリー＆ホワイトショコラスイーツブッフェ+ソフトドリンクフリー(90分・土休日3/14〜5/10)
店舗名：カフェ＆ダイニング Chef’s Palette（シェフズパレット）／サンシャインシティプリンスホテル
住所： 東京都豊島区東池袋3-1-5 サンシャインプリンスホテル1F
提供期間：〜2026/5/10（日）
料金：大人 6,215円、小学生 3,390円、4〜6歳 1,695円
※税・サ込
メニュー
■スイーツメニュー
・ショートケーキ
・木苺マカロン
・カスタードプリン いちご飾り
・いちごパイ
・いちごとロゼスパークリングワインゼリー
・いちごマーブルクッキー
・パンナコッタ いちごジュレ
・いもむしムース
・ハチの巣フィナンシェ
・いちごの苗
・ホワイトスフレチーズ
・四葉のクローバー
・ホワイトカヌレ
・白いちご
・ディスクショコラ
・いちごアイスぎゅうひ包み
・木苺シャーベット
・バニラアイス
・いちごアイス
・いちごホワイトショコラモンブラン
■食事メニュー
・スモークサーモンといちご風味のクロワッサンサンド
・シーフードのいちご風味マリネ
・紅茶鴨のピンチョス
・和牛スネ肉のカカオと赤ワインの煮込み
・ジャガイモのニョッキ ホワイトチョコレートのゴルゴンゾーラソース
・塩豚香草マリネ 菜の花のジェノバソース
・鶏もも肉のレモンペッパー風味ソテー
・いちごとアボカド とうふのタルト
・いちごのスムージー
・鶏の唐揚げ
・コーンスープ
・カレー
・フライドポテト
・サラダバー
■ドリンクメニュー
・コーヒー
・紅茶
・ソフトドリンク各種
※画像はメニュー一例です。季節や期間ごとにメニュー内容が変更になります。
◆カスケイドカフェ／ANAインターコンチネンタルホテル東京（溜池山王）
世界各国のグルメとともに。バラエティ豊かないちごスイーツが勢揃い
ANAインターコンチネンタルホテル東京の「カスケイドカフェ」が贈る、世界の美味を一度に楽しめる多彩なお料理と、旬のいちごをふんだんに使ったスイーツを味わえるランチ＆ディナーブッフェ。
食べる喜びを存分に満たすエンターテインメントブッフェを提供するこちらのお店では、アジア、欧米、中南米など、各地域の食文化を取り入れたバラエティ豊かなメニューを用意。デザートには、見た目もかわいらしく華やかなストロベリースイーツが勢揃い。定番のショートケーキやマカロンから、いちご大福まで、多彩なラインナップがうれしい。
心躍るグルメ体験といちごの甘い魅力を、心ゆくまで楽しんで。
【土日祝ランチ】ワールドグルメ＆いちごスイーツブッフェ(5％OFF)
店舗名：カスケイドカフェ／ANAインターコンチネンタルホテル東京
住所： 東京都港区赤坂1-12-33ANAインターコンチネンタルホテル東京2F
提供期間：〜2026/6/14（日）
料金：大人 7,125円、お子様(6〜12歳) 3,750円
※5歳以下のお子様は無料
※税・サ込
メニュー
■ライブステーション
・本日のロースト料理
■冷菜・温菜
・寿司
・アメリカン・イタリアン風チキンシーザーサラダ
・チリとライムのメキシカンコーンサラダ
・ミントとパセリのレバノン風タブーレサラダ
・ドイツ風ポテトとソーセージサラダ マスタードマヨネーズ添え
・ギリシャ風メッツア：フムスとツァツィキ
・ギリシャ風トマトサラダ リコッタ、カラマタオリーブ、キュウリ、ピクルドオニオン添え
・ペルー風サーモンマリネ
・タイ風チキンラーブサラダ エンダイブ添え
・イタリアン・ラザニア
・タイ風バジル入り野菜グリーンカレー
・タイ風マッサマンチキンカレー
・アメリカ風クリームほうれん草
・ギリシャ風グリルフィッシュ レモンとハーブ添え
・ごま風味照り焼きサーモン
・点心
・ミニバーガー
・カニ茶碗蒸し
・韓国風スパイシーフライドチキン
・春巻き
・クミンライス
・インド風シーフードカレー
・シーフードパエリア
・中華風焼きそば
・リガトーニ・ボロネーゼ
他
■スープ(以下より日替わりでご提供)
・メキシコ風チキントルティーヤスープ
・フレンチオニオンスープ
・ベーコン入りクラムチャウダー
・ガスパチョ
・トムヤムクン
■デザート
・ストロベリーマスカルポーネチーズクリーム
・ストロベリーとクランベリーのゼリー
・ストロベリーとブドウのタピオカ
・ストロベリールビーチョコレートパンナコッタ
・ストロベリーとアロエのコンポート
・ストロベリーのタルトレット
・ストロベリーとチェリーのパウンドケーキ
・ストロベリーオレンジヨーグルトクリーム
・ストロベリーショートケーキ
・ストロベリークレームパフ
・ストロベリームース
・ストロベリーギモーブ
・ストロベリーロールケーキ
・ストロベリーミルクレープ
・ストロベリーマカロン
・ストロベリーバームクーヘン
・ストロベリーブラウニー
・苺水まんじゅう
・苺大福
・ストロベリーチョコレート
・ストロベリークッキー
・ストロベリーマフィン
・ストロベリードーナツ
・ドライストロベリー
他