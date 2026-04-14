小栗旬の“激変ぶり”にネット騒然 『豊臣兄弟！』熱演に反響続々
俳優・仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00）の第14回「絶体絶命！」が12日に放送され、織田信長を演じる小栗旬の鬼気迫る演技が視聴者の間で大きな話題となった。
【狂気の表情】“激変ぶり”が話題の小栗旬
本作は、戦国時代の中心で天下統一を支えた豊臣秀長（仲野）と兄・秀吉（池松壮亮）の強い絆を描く物語。天下人の弟という立場から歴史を見つめる新たな視点で、波乱の時代をダイナミックに描く。
第14回では、浅井長政（中島歩）が朝倉側に寝返ったことで戦況が一変。信長は「なぜじゃ……長政！」と激高し、「たとえ刺し違えてでも、朝倉浅井を滅ぼすまでは一歩たりともひかぬ！」と怒りをあらわにする。明智光秀（要潤）を蹴り倒す場面もあり、常軌を逸した姿を見せた。
不利な状況の中、藤吉郎の進言によって信長は撤退を決断。京へ戻るまでの時間を稼ぐため、秀長と秀吉の豊臣兄弟が“しんがり”を務め、命がけの撤退戦に挑む展開となった。その後、義昭（尾上右近）の前に現れた信長は、顔を汚し目を血走らせた異様な姿で「申し訳ございませぬ。浅井ごときに不覚を取り…」と詫びる。極限状態を経たその表情は、まさに鬼気迫るものだった。
この“激変”した信長像に対し、SNSでは「小栗旬、マジですごい」「血走った目が怖すぎる」「鳥肌立ったわ」「鬼のようだ」「狂気の信長」といった声が続出。「あの目はメイクなの？」「あれはメイクか演技か」といった驚きの反応も多く寄せられ、小栗の演技力を絶賛するコメントが相次いだ。
【狂気の表情】“激変ぶり”が話題の小栗旬
本作は、戦国時代の中心で天下統一を支えた豊臣秀長（仲野）と兄・秀吉（池松壮亮）の強い絆を描く物語。天下人の弟という立場から歴史を見つめる新たな視点で、波乱の時代をダイナミックに描く。
不利な状況の中、藤吉郎の進言によって信長は撤退を決断。京へ戻るまでの時間を稼ぐため、秀長と秀吉の豊臣兄弟が“しんがり”を務め、命がけの撤退戦に挑む展開となった。その後、義昭（尾上右近）の前に現れた信長は、顔を汚し目を血走らせた異様な姿で「申し訳ございませぬ。浅井ごときに不覚を取り…」と詫びる。極限状態を経たその表情は、まさに鬼気迫るものだった。
この“激変”した信長像に対し、SNSでは「小栗旬、マジですごい」「血走った目が怖すぎる」「鳥肌立ったわ」「鬼のようだ」「狂気の信長」といった声が続出。「あの目はメイクなの？」「あれはメイクか演技か」といった驚きの反応も多く寄せられ、小栗の演技力を絶賛するコメントが相次いだ。