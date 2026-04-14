佐久間朱莉が自己最高位更新の30位 ウー・チャイェンがトップ100入り【女子世界ランキング】
13日付の女子世界ランキングが発表された。
【写真】同郷ルーキーとハグで健闘を称え合うシブコ
1位のジーノ・ティティクル（タイ）、 2位のネリー・コルダ（米国）、3位のキム・ヒョージュ（韓国）、4位のチャーリー・ハル（イングランド）まで順位は変わらず。先週、日本勢最上位の6位に位置していた山下美夢有が1ランクアップし5位に浮上した。国内女子ツアー「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン」で、ツアー通算2勝目を挙げたウー・チャイェン（台湾）は、26ランクアップの100位に順位を上げ、自身初のトップ100入りを果たした。同大会で2位に入った佐久間朱莉が5ランクアップし、自身最高位を更新する30位に浮上した。他日本勢は、西郷真央が14位、畑岡奈紗が15位と順位は変わらず。同大会を2位で終えた岩井明愛と5位だった竹田麗央が入れ替わる形となり、それぞれ18位と19位となった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
最新！ 女子世界ランキング
国内女子賞金ランキング
初トップ5入りの吉田鈴が“今季フル出場”へ大幅前進 第1回突破確実選手も続々【リランキング動向】
生き残りをかけた争い 第1回女子リランキング暫定表
ウー・チャイェンのVを導いた鉛ベッタリの長尺パター アイアンは80ｇ、58度の115gの重めシャフトは健在【勝者のギア】
【写真】同郷ルーキーとハグで健闘を称え合うシブコ
1位のジーノ・ティティクル（タイ）、 2位のネリー・コルダ（米国）、3位のキム・ヒョージュ（韓国）、4位のチャーリー・ハル（イングランド）まで順位は変わらず。先週、日本勢最上位の6位に位置していた山下美夢有が1ランクアップし5位に浮上した。国内女子ツアー「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン」で、ツアー通算2勝目を挙げたウー・チャイェン（台湾）は、26ランクアップの100位に順位を上げ、自身初のトップ100入りを果たした。同大会で2位に入った佐久間朱莉が5ランクアップし、自身最高位を更新する30位に浮上した。他日本勢は、西郷真央が14位、畑岡奈紗が15位と順位は変わらず。同大会を2位で終えた岩井明愛と5位だった竹田麗央が入れ替わる形となり、それぞれ18位と19位となった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
最新！ 女子世界ランキング
国内女子賞金ランキング
初トップ5入りの吉田鈴が“今季フル出場”へ大幅前進 第1回突破確実選手も続々【リランキング動向】
生き残りをかけた争い 第1回女子リランキング暫定表
ウー・チャイェンのVを導いた鉛ベッタリの長尺パター アイアンは80ｇ、58度の115gの重めシャフトは健在【勝者のギア】