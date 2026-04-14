ドジャースのクリス・ウッドワード一塁コーチが13日（日本時間14日）、本拠でのメッツ戦の試合前に取材対応。前日12日（同13日）のレンジャーズ戦で起きた“走塁ミス”に言及した。

問題の場面は1─2の3回だった。先頭・コールが中前打で出塁すると、1死から大谷も四球を選び一、二塁の好機をつくった。次打者・タッカーは空振り三振に倒れたもののなおも2死一、二塁で好調・パヘスが打席へ。2ストライクからの3球目で二塁走者・コール、一塁走者・大谷ともにスタートを切った。

パヘスがボール球となった外角スライダーを見送ると、コールは二塁へ帰塁しようとしたが、スタートを切っていた大谷はすでに二塁ベース手前。結局、コールが二、三塁間に挟まれタッチアウトとなり、絶好の得点機がつぶれ、大谷はぼうぜんと二塁付近に立ち尽くした。

ウッドワードコーチはこの場面について「まず前提として、翔平は前の走者の動きを見てから判断しないといけない。コールが行くように見えた。少しシャッフルして、スタートして、止まった。翔平はそのまま行くと思っていた」と指摘。「打者がパヘスで、今すごく打っているので、100％セーフの確信があった時だけいかないといけない状況だった。コールは行けると思ったが、少し迷いがあった。一度スタートしたなら、そのまま行けばセーフだったと思うが、止まった」とし、迷いが生じたコール、前の走者をよく見ていなかった大谷、どちらのミスでもあると断じた。

そして、「翔平は前の走者を見て、行くか止まるか判断しないといけない。前が止まったなら、自分も止まらないといけない」と繰り返し「コールも少し無理をした部分がある」と両者のミスと振り返った。