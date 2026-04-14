【老けない人がやっている ストレスゼロになるすごい習慣】「逃げたっていい」知っておくだけで対処方法が変わる３つのストレスフリー超習慣

早めのご褒美でストレス回避！

頑張りすぎる人こそ「心のよりどころ」を持つ

ストレスをためない人に共通しているのは、趣味や息抜きなど、心から楽しめるもの、ふとした安らぎの時間を持っていることです。それは言い換えれば「心の避難場所」のようなもの。重くのしかかる現実から逃避して、心を遊ばせることでストレスを解消しているのです。読書をする、音楽を聴く、お気に入りのカフェへ行く、友人に会う、ペットと遊ぶなど「これさえあれば」というものを１つか２つ用意できれば理想的です。

対象は人でも物でも、どこかの場所でも構いません。ただし、依存しやすいものは避けましょう。飲酒や喫煙、ギャンブル、SNSへの投稿など、のめりこむと悪影響のあるものは、心が不安定になりやすいのでおすすめできません。

大切なことは、こうした「心のよりどころ」を元気なときに用意しておくこと。落ち込んでからでは間に合いません。そしてただ漠然と頭で考えるだけでなく、スマートフォンや手帳などに記録し、いつでもすぐ見られるようにしておきます。そして「気持ちがへこみそうだな」と感じたら、燃料切れになる前に避難します。

疲れ切ってからではリカバリーが大変です。「まだ大丈夫かな？」くらいのタイミングで心のエネルギーを補給すれば、少ないエネルギーで大きな効果が得られます。ついがんばってしまう人ほど、早めのご褒美で心を解きほぐしてあげてください。

息抜き方法をリストアップしておく

自分にとって息抜きになるものをリストアップし、

スマホやメモ帳に記録しておこう。

息抜きは燃料切れになる前に

心のエネルギーは早めに補給することが大切。

「まだ大丈夫」「疲れていない」くらいのほうが

「本当にダメだ」と思ってから補給するより少量で済み、効率的。

ストレスから逃げたっていい！

反省を次の行動に生かす「戦略的撤退」が大切

もし、あなたがストレスを長く抱え続けるような環境にいるなら、私はそこから「逃げる」ことをおすすめします。逃げるのは「敗退」ではありません。一時的な「撤退」と考えてください。

例えば、職場や学校というのは、せいぜい数十人から数百人程度の人が集まる空間です。全世界とそこに生きる人の数を比べれば、取るに足らないものといえるでしょう。そんな狭い社会の中で思い悩んでいるよりも、思い切って外に飛び出すことで、今まで見えなかった世界が目の前に広がるはずです。逃げ出すことは、自分の望まない状況から抜け出す、勇気ある行動です。どうか「逃げる勇気」を持ってください。

逃げてみれば世界は広い

今いる場所から逃げ出せない人は「ここにしか居場所がない」という心理にとらわれていることが多いもの。勇気を持って逃げ出せば、世界は広く、居場所はいくらでもあることに気づくはず。

戦略的撤退のススメ

つらい現状から逃げる場合、逃げっぱなしにしないことが大切。

ここで何を学んだか、次はどうしようかを考え、勝利をもぎ取るための「戦略的撤退」にしよう。

↓

（１）ここで何を学んだか ・高圧的な態度の人にストレスを感じる

・残業が多いと疲労が残る （２）次はどうしようか ・アットホームな社風の会社を探そう

・残業が少ないことを条件に探そう

相手の行動にイライラしたら「状況」のせいにしてみる

「性格のせい」ではなく「状況のせい」と考える

人間には他人の行動の原因を「状況のせい」ではなく「性格のせい」にする傾向があります。みなさんも人が遅刻をしたり、約束を守らなかったりすると「だらしがない」とか「不誠実な人だ」などと思い、相手の性格のせいにしてイライラしたことはないでしょうか。そうせざるを得ない理由が相手にあったとしても、実際はなかなかそちらへと思考が至らないのです。このような人間の心理は、多くの心理学者によって行われた実験でも実証されています。

そして、こうした思考は家族や夫婦、恋人など、つき合いの深い間柄では特に顕著になります。例えばパートナーがこちらの頼んだ用事を忘れると「いつもボーッとしているからだ」など、性格のせいにして苛立ちます。これは近しい関係ゆえに感情的になり、無意識のストレスをぶつけてしまうからです。

人の行動にイライラしたときは、相手の置かれた環境を思い描いてみましょう。

親しい相手ほど「性格のせい」にしてしまう

人間は人の行動の原因を「状況」ではなく「性格」に求めやすい。

夫婦や恋人、家族など関係が近くなるほど無意識のストレスを相手にぶつけ「性格のせい」にしがち。

相手の立場をイメージすることが大切

↓

イメージすることで…

「状況によるもの」と判断することが増える。

【出典】ゆうき ゆう監修『眠れなくなるほど面白い 図解 ストレスの話』