指先をコントロールする力が育つ指先を鍛えるあそび「ペットボトルキャップ落とし」の作り方とは！？【ゆる～く楽しく続く！おうちモンテッソーリの知育遊びアイデア帖】

指先をコントロールする力が育つ指先を鍛えるあそび「ペットボトルキャップ落とし」の作り方とは

ペットボトルキャップ落とし

推奨年齢 １歳～ あそび制作 ちゃみ

穴の上からペットボトルのキャップを落とすあそび。タッパーに開ける穴をキャップの直径に近づけるほど、落とすときの難易度が上がります。

この力が伸びる！

穴をよく見て、うまくキャップを落とすことで、指先をコントロールする力が育ちます。

あそぶときのポイント

子どもがやりたいだけ、やらせてあげましょう。タッパーのふたを自分で開けられるようになると、なおよいです。

用意するもの

作り方

・大きめのタッパー（ふたつき） ・装飾用のビニールテープやシール ・透明テープ ・ペットボトルのキャップ ・カッター ・はさみ ・ペン

作り方1

タッパーのふたに、ペットボトルキャップより少し大きめに円を書く

作り方2

円に沿って、カッターで丁寧に切り取る

作り方3

切り口をシールなどで覆う。お花の形に切った折り紙を貼ってもかわいい

作り方4

シールや折り紙などで装飾する場合、透明テープでカバーするとよい

作り方5

ペットボトルキャップを2個ずつ、ビニールテープでつなぎ合わせ、上下にシールなどを貼る

作り方6

タッパーにふたをすれば完成

【出典】『ゆる～く楽しく続く！おうちモンテッソーリの知育遊びアイデア帖』監修：北川真理子