指先をコントロールする力が育つ指先を鍛えるあそび「ペットボトルキャップ落とし」の作り方とは！？【ゆる～く楽しく続く！おうちモンテッソーリの知育遊びアイデア帖】

指先をコントロールする力が育つ指先を鍛えるあそび「ペットボトルキャップ落とし」の作り方とは！？【ゆる～く楽しく続く！おうちモンテッソーリの知育遊びアイデア帖】
指先をコントロールする力が育つ指先を鍛えるあそび「ペットボトルキャップ落とし」の作り方とは
ペットボトルキャップ落とし
推奨年齢 １歳～ あそび制作 ちゃみ
穴の上からペットボトルのキャップを落とすあそび。タッパーに開ける穴をキャップの直径に近づけるほど、落とすときの難易度が上がります。
この力が伸びる！
穴をよく見て、うまくキャップを落とすことで、指先をコントロールする力が育ちます。
あそぶときのポイント
子どもがやりたいだけ、やらせてあげましょう。タッパーのふたを自分で開けられるようになると、なおよいです。
用意するもの・大きめのタッパー（ふたつき） ・装飾用のビニールテープやシール ・透明テープ ・ペットボトルのキャップ ・カッター ・はさみ ・ペン
作り方
作り方1
タッパーのふたに、ペットボトルキャップより少し大きめに円を書く
作り方2
円に沿って、カッターで丁寧に切り取る
作り方3
切り口をシールなどで覆う。お花の形に切った折り紙を貼ってもかわいい
作り方4
シールや折り紙などで装飾する場合、透明テープでカバーするとよい
作り方5
ペットボトルキャップを2個ずつ、ビニールテープでつなぎ合わせ、上下にシールなどを貼る
作り方6
タッパーにふたをすれば完成
【出典】『ゆる～く楽しく続く！おうちモンテッソーリの知育遊びアイデア帖』監修：北川真理子