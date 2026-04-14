【きょうから】甘酸っぱいいちごが主役 プロントのいちご新作ドリンク2種登場
プロントがきょう14日から、毎年人気のいちごドリンクシリーズの新商品2種を期間限定で発売する。甘酸っぱいいちごにヨーグルトの爽やかさを重ねた「【Pラテ】ストロベリーヨーグルトラテ」と、シュワッと軽やかな「いちごのジャスミンティーソーダ」が登場。見た目も華やかで、思わず写真を撮りたくなる春らしい1杯に仕上がっている。
【画像】まるでパフェ！見た目も華やかな『【Pラテ】ストロベリーヨーグルトラテ』
「【Pラテ】ストロベリーヨーグルトラテ」は、ストロベリーソースにヨーグルトとミルクを合わせた1杯。いちごの甘酸っぱさにヨーグルトのやさしい酸味を重ね、季節感のある爽やかな味わいに仕上げた。ドリンク中央にはストロベリーを配し、トップにはホイップクリームと「P」の文字をあしらったクッキーをトッピング。パフェを思わせる華やかな見た目も特徴だ。
「Pラテ」は、プロントとパフェの頭文字を掛け合わせたデザートドリンクシリーズ。見た目の満足感と飲みごたえを両立させた商品として展開しており、新作でもその世界観を継承している。
もう1つの新商品「いちごのジャスミンティーソーダ」は、華やかな香りのジャスミンティーにストロベリーの甘酸っぱさを重ね、炭酸で軽やかにまとめたティーソーダ。シュワッとした口当たりが心地よく、すっきりと飲める味わいがこれから気温の上がる時期にマッチしそうだ。
あわせて、20年以上にわたり支持されてきた定番商品「つぶつぶいちごミルク」も通年で販売。果肉感のあるストロベリーソースの食感が楽しめるロングセラーとして、引き続きラインアップに並ぶ。
新商品の販売期間は14日から6月8日までの予定。価格は「ストロベリーヨーグルトラテ」がR748円、L968円、「いちごのジャスミンティーソーダ」がR660円、L748円。いずれもカフェタイム限定で、サカバタイムを除く。全店で取り扱う。
※価格はすべて税込
【画像】まるでパフェ！見た目も華やかな『【Pラテ】ストロベリーヨーグルトラテ』
「【Pラテ】ストロベリーヨーグルトラテ」は、ストロベリーソースにヨーグルトとミルクを合わせた1杯。いちごの甘酸っぱさにヨーグルトのやさしい酸味を重ね、季節感のある爽やかな味わいに仕上げた。ドリンク中央にはストロベリーを配し、トップにはホイップクリームと「P」の文字をあしらったクッキーをトッピング。パフェを思わせる華やかな見た目も特徴だ。
もう1つの新商品「いちごのジャスミンティーソーダ」は、華やかな香りのジャスミンティーにストロベリーの甘酸っぱさを重ね、炭酸で軽やかにまとめたティーソーダ。シュワッとした口当たりが心地よく、すっきりと飲める味わいがこれから気温の上がる時期にマッチしそうだ。
あわせて、20年以上にわたり支持されてきた定番商品「つぶつぶいちごミルク」も通年で販売。果肉感のあるストロベリーソースの食感が楽しめるロングセラーとして、引き続きラインアップに並ぶ。
新商品の販売期間は14日から6月8日までの予定。価格は「ストロベリーヨーグルトラテ」がR748円、L968円、「いちごのジャスミンティーソーダ」がR660円、L748円。いずれもカフェタイム限定で、サカバタイムを除く。全店で取り扱う。
※価格はすべて税込