左肺気胸で入院・小堺一機、退院を発表 徐々に活動を再開へ「温かい励ましのお言葉に心より感謝」【コメントあり】
骨折に伴う左肺気胸のため入院していたタレントで俳優の小堺一機が14日、退院した。所属事務所の浅井企画が同日、公式サイトで発表した
【写真】元気な姿でステージに立つ小堺一機
小堺は3月31日、自宅で転倒し、左鎖骨・肋骨の骨折に伴う左肺気胸のため入院していた。
サイトで「先刻ご報告いたしました小堺一機の怪我につきまして、4月13日に退院しましたことをご報告申し上げます」と報告。「今後は本人の体調を最優先し、徐々に活動を再開させていただく予定です」と伝えた。
また、小堺本人のコメントも掲載。「治療に全力であたってくださいました順天堂医院のチーム皆様に、この場を借りて御礼申し上げます」と謝意を表した小堺。「ミュージカル『チャーリーとチョコレート工場』休演につきまして、キャスト・スタッフの皆様、楽しみにしてくださっていたお客様、さらに、入院中にご迷惑をおかけした番組関係者の皆様に、多大なご迷惑とご心配をおかけしましたこと、改めて深くお詫び申し上げます」と謝罪。「引き続き“おしゃべり”な小堺一機をどうぞよろしくお願いいたします」と結んだ。
■小堺一機コメント
自宅で転倒し、左鎖骨・肋骨の骨折に伴う左肺気胸のため入院しておりましたが、先日、退院いたしました。
治療に全力であたってくださいました順天堂医院のチーム皆様に、この場を借りて御礼申し上げます。
ミュージカル「チャーリーとチョコレート工場」休演につきまして、キャスト・スタッフの皆様、楽しみにしてくださっていたお客様、さらに、入院中にご迷惑をおかけした番組関係者の皆様に、多大なご迷惑とご心配をおかけしましたこと、改めて深くお詫び申し上げます。
また、皆様からの温かい励ましのお言葉に心より感謝申し上げます。
引き続き“おしゃべり”な小堺一機をどうぞよろしくお願いいたします。
小堺一機
【写真】元気な姿でステージに立つ小堺一機
小堺は3月31日、自宅で転倒し、左鎖骨・肋骨の骨折に伴う左肺気胸のため入院していた。
サイトで「先刻ご報告いたしました小堺一機の怪我につきまして、4月13日に退院しましたことをご報告申し上げます」と報告。「今後は本人の体調を最優先し、徐々に活動を再開させていただく予定です」と伝えた。
■小堺一機コメント
自宅で転倒し、左鎖骨・肋骨の骨折に伴う左肺気胸のため入院しておりましたが、先日、退院いたしました。
治療に全力であたってくださいました順天堂医院のチーム皆様に、この場を借りて御礼申し上げます。
ミュージカル「チャーリーとチョコレート工場」休演につきまして、キャスト・スタッフの皆様、楽しみにしてくださっていたお客様、さらに、入院中にご迷惑をおかけした番組関係者の皆様に、多大なご迷惑とご心配をおかけしましたこと、改めて深くお詫び申し上げます。
また、皆様からの温かい励ましのお言葉に心より感謝申し上げます。
引き続き“おしゃべり”な小堺一機をどうぞよろしくお願いいたします。
小堺一機