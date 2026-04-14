ダイフク<6383.T>は４月に入ってから急速に上値追い態勢にあるが、遅かれ早かれ最高値更新から青空圏を舞う展開が予想される。上昇一服場面は狙っていきたい。同社はマテハン（マテリアルハンドリングシステム）で世界首位級の商品競争力を誇る。近年は物流現場での自動化・効率化システムにおいても、ＡＩやロボティクス技術が盛んに採り入れられる状況にあるが、同社はその時代のニーズに応えるべく、技術開発の中核拠点として「東京Ｌａｂ」を３月に開設している。今後の展開力に磨きがかかりそうだが、足もとの業績も拡大一途で、２６年１２月期の業績予想は売上高が前期比６％増の７０００億円、営業利益は同４％増の１０５０億円といずれも連続で過去最高更新見通しにある。



株価は今月１０日に６５０６円まで買われ、２月２７日につけた６５１６円の上場来高値に肉薄する場面があった。その後はいったん売りに押されたが、早晩切り返し最高値街道に再突入する可能性は十分だ。買い出動のタイミングとしては、４月以降の上昇相場でサポートラインとなっている５日移動平均線との上方カイ離解消場面が狙い目に。（桂）



出所：MINKABU PRESS