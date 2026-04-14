手洗いは何秒以上が感染予防に効果的？「発熱」を防ぐ食事と生活習慣を医師が解説！

発熱を引き起こす感染症を予防し、日頃から免疫機能を良好に保つことが、発熱リスクの低減につながります。手洗いや予防接種などの感染症対策に加え、食事・睡眠・運動といった生活習慣の見直しも重要です。ここでは、日常生活で実践できる感染予防の基本と、免疫力を高めるための習慣についてご説明します。

監修医師：

中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）

1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。

発熱予防と免疫力向上のために

発熱の原因となる感染症を予防し、免疫機能を良好に保つことで、発熱のリスクを低減できます。日常生活での工夫が重要です。

感染症予防の基本

手洗いは感染症予防の基本であり、流水と石鹸で15秒以上丁寧に洗うことが推奨されます。外出後、食事前、トイレ後などのタイミングで行うことが効果的です。マスクの着用は飛沫感染の予防に有効で、人混みや体調不良時には積極的に使用することが望ましいでしょう。うがいも上気道の病原体を洗い流す効果があります。適度な室内換気により空気中のウイルスや細菌の濃度を下げることができます。人との適切な距離を保つことも感染リスクの低減につながります。予防接種は感染症予防の重要な手段で、インフルエンザワクチンや肺炎球菌ワクチンなど、年齢や状況に応じた接種が推奨されます。子どもの定期予防接種は確実に受けることが大切です。

免疫力を高める生活習慣

バランスの取れた食事は免疫機能の維持に不可欠で、特にタンパク質、ビタミンC、ビタミンD、亜鉛などの栄養素が重要とされています。発酵食品や食物繊維を含む食品は腸内環境を整え、免疫機能の向上に寄与するでしょう。適度な運動は免疫細胞の活性化を促しますが、過度な運動は逆に免疫力を低下させるため注意が必要です。質の良い睡眠は免疫機能の回復に重要で、7時間から8時間の睡眠時間を確保することが推奨されます。慢性的なストレスは免疫機能を低下させるため、リラクゼーションや趣味の時間を持つことが有効です。喫煙や過度の飲酒は免疫力を低下させる要因となるため、控えることが望ましいといえます。体を冷やさないようにすることも免疫機能の維持に役立ちます。これらの生活習慣を総合的に実践することで、発熱のリスクを減らし、健康的な生活を送ることができるでしょう。

まとめ

発熱は身体からの重要なサインであり、原因や程度、随伴症状を総合的に判断して対応することが大切です。大人と子どもでは発熱の特徴や対処法が異なるため、年齢に応じた適切なケアが求められます。解熱剤は症状緩和に有効ですが、使用方法や副作用を理解したうえで適切に用いることが重要です。発熱が長引く場合や重篤な症状を伴う場合には、速やかに医療機関を受診しましょう。日頃から感染予防と免疫力向上に努めることで、発熱のリスクを減らすことができます。気になる症状があれば、早めに医師に相談することをおすすめします。

参考文献

厚生労働省「発熱時の対応」

日本小児科学会「こどもの救急」

日本感染症学会「一般市民の皆様へ ～かからないために、かかった時のために～」