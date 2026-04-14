食事の姿勢から口腔ケアまで―生活の中でできる「隠れ誤嚥予防マニュアル」

隠れ誤嚥は日常生活の工夫でリスクを軽減できます。食事姿勢の改善やとろみの活用、口腔ケアなどが効果的です。本章では、すぐに実践できる予防法を中心に、嚥下機能を維持するための具体的な対策を紹介し、安全な食生活を支えるポイントを解説します。

監修医師：

松本 学（きだ呼吸器・リハビリクリニック）

兵庫医科大学医学部卒業 。専門は呼吸器外科・内科・呼吸器リハビリテーション科。現在は「きだ呼吸器・リハビリクリニック」院長。日本外科学会専門医。日本医師会認定産業医。

隠れ誤嚥への対策―生活の中でできる予防法

隠れ誤嚥を防ぐためには、日常生活の中での工夫が欠かせません。嚥下機能を維持し、誤嚥のリスクを減らすための具体的な方法を紹介します。

食事環境と姿勢の工夫

食事の際の姿勢は、誤嚥予防の基本です。椅子に深く腰掛け、足を床にしっかりつけ、背筋を伸ばした状態を保ちます。顎を軽く引くことで、気管の入り口が狭くなり、誤嚥しにくくなります。ベッド上で食事をする場合は、背もたれを起こし、60度以上の角度を保つことが望ましいとされています。

食事の内容も重要です。水やお茶などのさらさらした液体は誤嚥しやすいため、とろみをつけることで安全性が高まります。市販のとろみ剤を使用すると、飲み込みやすい適度な粘度に調整できます。食べ物は一口大にカットし、軟らかく調理することで、咀嚼や嚥下の負担を減らせます。

食事のペースもゆっくりと保つことが大切です。急いで食べると誤嚥のリスクが高まるため、一口ごとに飲み込んだことを確認してから次の食べ物を口に入れるよう心がけます。会話をしながらの食事は避け、食べることに集中できる環境を整えましょう。

口腔ケアと嚥下訓練

口腔内を清潔に保つことは、誤嚥性肺炎の予防に直結します。食後の歯磨きやうがいを習慣化し、口腔内の細菌を減らすことが重要です。入れ歯を使用している方は、入れ歯の清掃も忘れずに行いましょう。就寝前の口腔ケアは特に大切で、夜間の誤嚥による肺炎リスクを減らす効果が期待できます。

嚥下機能を維持するための訓練も有効です。首や肩のストレッチ、舌の運動、発声練習などを日常的に行うことで、嚥下に関わる筋肉を鍛えることができます。例えば、舌を前後左右に動かす、口を大きく開けて「あいうえお」と発音する、喉を意識してゴクンと唾液を飲み込む練習などが挙げられます。

定期的な歯科受診も忘れてはなりません。歯周病の治療や、入れ歯の調整、口腔機能の評価など、専門的なケアを受けることで口腔内の健康を維持できます。歯科医師や歯科衛生士から、個々の状態に合った口腔ケアの方法や嚥下訓練の指導を受けることもできます。

まとめ

誤嚥性肺炎は、早期発見と適切な対処により予防できる疾患です。日常生活での小さな変化に気づき、専門家のサポートを受けながら嚥下機能を維持していくことが、健やかな生活を送るための鍵となります。食事は生活の楽しみの一つでもありますので、安全においしく食べられる工夫を続けていきましょう。気になる症状がある場合は、早めに医療機関を受診し、適切な評価と指導を受けることをおすすめします。

参考文献

厚生労働省「高齢者の口腔と摂食嚥下の機能維持・向上 のための取組に関する調査」

日本呼吸器学会「誤嚥性肺炎」

日本摂食嚥下リハビリテーション学会「摂食・嚥下障害の評価（簡易版）」