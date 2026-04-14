ウエストホールディングス <1407> [東証Ｓ] が4月14日午前(10:00)に決算を発表。26年8月期第2四半期累計(25年9月-26年2月)の連結経常利益は前年同期比49.4％減の5.6億円に落ち込み、従来予想の9.4億円を下回って着地。

通期計画の96.7億円に対する進捗率は5.8％にとどまり、さらに5年平均の24.0％も下回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した3-8月期(下期)の連結経常利益は前年同期比33.1％増の91.1億円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である12-2月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比15.5％減の8.5億円に減り、売上営業利益率は前年同期の12.7％→12.5％に低下した。



株探ニュース