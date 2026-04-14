14日10時現在の日経平均株価は前日比1370.09円（2.42％）高の5万7872.86円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1092、値下がりは424、変わらずは55と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を468.24円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が312.16円、東エレク <8035>が111.63円、キオクシア <285A>が107.71円、イビデン <4062>が38.15円と続く。



マイナス寄与度は27.35円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、中外薬 <4519>が12.87円、信越化 <4063>が3.69円、三菱商 <8058>が3.52円、セブン＆アイ <3382>が2.36円と続いている。



業種別では33業種中24業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、情報・通信、電気機器、ガラス・土石と続く。値下がり上位には鉱業、石油・石炭、水産・農林が並んでいる。



※10時0分12秒時点



株探ニュース