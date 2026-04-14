4月14日（火）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？

きょうの天気

今日は1日を通して断続的に雨が降る見込みで、大きめの傘が役立ちそうです。すでに熊本市も雨雲がかかってきました。午前中は天草など南部を中心にしっかりとした雨になり、夕方頃には県内各地で雨足が強まる所もありそうです。

1週間の天気

明日水曜日は雨のち曇りで、阿蘇地方などは昼頃まで雨が残りますが、午後は次第に止んでくるでしょう。木曜日は一転して晴れ、カラッとした暑さになるため、絶好の洗濯日和となりそうです。金曜日から土曜日にかけては再び雨が降る見込みです。

暖かい1週間に

今朝の最低気温は熊本市で17.4℃と、5月下旬並みの暖かさでした。日中の最高気温は、熊本市で21℃、阿蘇市乙姫で18℃、天草市牛深で21℃の予想です。木曜日はさらに気温が上がり、最高気温が27℃から28℃と、半袖で過ごせるような暑さで、週末も夏日が続く見込みです。

明子のささやき

4月14日は熊本地震の発生から10年となります。熊本地方気象台のホームページでは特設サイトが公開されていて、当時の職員の体験談や地震の特徴、現在の地震活動について知ることができます。

気象台によりますと、現在の地震活動は、震災前の状態には戻っておらず、依然として活発な状態が続いているということです。普段からの備えや心掛けが大切です。

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熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。