13日、米ワシントンで開かれたセマフォー・ワールド・エコノミー会議で発言するライト・エネルギー長官/Mandel Ngan/AFP/Getty Images

（CNN）原油価格は封鎖されたホルムズ海峡をタンカーが通過できるようになるまで上昇する見込みだが、今後数週間で状況が変わる可能性もある。米エネルギー長官のクリス・ライト氏が13日にそう述べた。

ライト氏は、セマフォー・ワールド・エコノミー会議の出席者に対し、「重要な航路であるホルムズ海峡を船舶が十分に通過できるようになるまでは、エネルギー価格は高止まりし、さらに上昇する可能性もある」と語った。そして、その時点で原油価格は「ピーク」を迎えるだろうとし、それが「今後数週間以内」に起こると予測した。

原油価格はガソリン価格の主要な決定要因であるため、ガソリン価格の先行指標となることが多い。世界の原油価格の指標であるブレント原油は、今回の戦争開始以来約40%上昇している。13日には価格が上昇し、1バレル＝100ドル（約1万5900円）近くまで上昇した。

ライト氏は1カ月前、米国では夏までにガソリン価格が少なくとも1ガロン（約3.8リットル）当たり3ドルまで下がる可能性が「非常に高い」と述べていた。

しかしライト氏は13日、トランプ大統領と同様、ガソリン価格は上昇を続け、数カ月間高止まりする公算が大きいと警告した。