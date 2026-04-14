ノートPCのバッテリー寿命を延ばすためのノウハウを、米消費者団体兼メディアのConsumer Reports（CR）がまとめています。

CRが強調する「ノートPCのバッテリーを傷めている可能性がある充電ミス」は、主に以下の通りです。

バッテリーを常に0％近くまで使い切ってから充電する習慣は、寿命を大きく縮める「最悪のパターン」である。 リチウムイオン電池の残量を0％にするたびに化学的ストレスが増え、バッテリーの総サイクル寿命が削られてしまう。

一方で、CRは「20〜80％ルール」を提唱しています。つまり、バッテリー残量を20〜80％の範囲に保つ運用が「最善の策」とのことです。100％まで充電することが望ましくない理由は、フル充電のまま長時間放置すると電圧による化学的・電気的ストレスが増し、やはり劣化を早めてしまうためです。

さらに、ノートPCの電源を毎日切る必要はなく、「数日程度であればスタンバイモードにしておいても問題ない」と述べられています。これはバッテリーの劣化を防ぐ上での意義がそれほど大きくなく、利便性を優先してすぐに作業を再開できる形をとっても差し支えないことを示唆しています。

よくある誤解の一つに、充電前にバッテリーを完全に使い切るべきというものがありますが、これは避けるべきです。なお、Windows 11には「エネルギーセーバー」モードがあり、これを活用することで駆動時間を延ばし、バッテリーへの負担を軽減できます。同様に、Macにも設定から有効にできる「低電力モード」が備わっています。

テックメディアのBGRは、これらに加えてノートPCや内蔵バッテリーを極端な高温から遠ざけるべきだと指摘しています。リチウムイオン電池が高温にさらされると、内部の副反応や劣化反応が加速してしまうためです。

また、多くの最新ノートPCには「バイパス充電」機能が搭載されており、満充電時にはAC電源から本体へ直接給電してバッテリーの使用を抑えるモデルもあるとBGRは述べています。ただし、すべての機種が対応しているわけではなく、対応モデルであってもユーザーが手動で設定を有効にする必要がある場合もあるため、確認が必要です。

Windows 11のエネルギーセーバーやmacOSの低電力モードといったOSの標準機能を賢く活用することが、バッテリー駆動時間の延長と劣化の抑制につながります。ノートPCをできるだけ長く快適に使うために、ぜひ取り入れたい習慣です。

Source: Consumer Reports via: BGR

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