こういうの探してたーーッ！（歓喜）【ハニーズ】2,980円以下で買える♡「高見えスカート」

大人の春コーデに華やぎを与えてくれるスカートは、今季トレンドのフェミニンなムードに欠かせないアイテム。シャレ感もコスパの良さも備わったアイテムなら、【ハニーズ】から登場した2,980円以下のスカートをチェックしてみて。ふんわりと揺れる軽やかなシルエットで、プチプラながら主役級に目を引いて、高見えも狙えそうです。フェミニンからカジュアルまで幅広いテイストに合わせやすく、ワードローブに欠かせない存在になるかも。

コーデに春の風を呼び込むミディ丈スカート

【ハニーズ】「ギャザースカート」\2,680（税込）

春の装いに馴染む、軽やかなミディ丈スカート。ロング丈が苦手という低身長さんも、バランス良く穿けそう。ボリュームのあるふんわりシルエットが高見えポイント。ナチュラルなワッシャー加工により、程よい親しみやすさも。トレンドのボウタイブラウスと合わせた甘めコーデや、デニムジャケットを羽織ってカジュアルに寄せるのもおすすめ。

大人の甘さを楽しめるふんわりスカート

【ハニーズ】「ロングスカート」\2,980（税込）

たっぷりとギャザーを施したスカートは、シンプルコーデに心地良いリズムを生んでくれそう。大人が穿きやすい無地のロング丈で、お値段以上に活躍する予感。ウエストはゴム仕様になっており、着脱もスムーズ。両サイドにはポケット付きと、実用性もバッチリです。ボーダー柄のTシャツでマリンなムードに仕上げたり、ストライプ柄のシャツと合わせたりと春らしい爽やかな着こなしにマッチ◎

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M