家事をする私を横目に「大変そうだね」と他人事な夫。彼を焦らせた『ザリザリ感』の正体は

筆者の話です。

休日の家事をめぐり、夫の何気ないひと言にモヤモヤしていたときのこと。

ある方法を試したことで、思いがけない変化が起きました。

他人事のひと言

「大変そうだね」



休日の朝、掃除や洗濯を進める私に、夫はそう声をかけます。



平日は仕事で手が回らない分、休みの日にまとめて家事を済ませていました。



早めに終わらせて、自分の時間をゆっくり取る。



それがいつもの流れです。

洗濯機を回しながら床に掃除機をかけ、合間にキッチンを片付ける。



ひとつ終わるたびに次の家事を思い出し、自然と体が動いていました。



そんな中でかけられる「大変そうだね」というひと言。



労わりのつもりなのだと分かっていても、どこか他人事のように感じてしまいます。悪気がないのは分かっているけれど、その「境界線」が悲しかったのです。

すれ違う温度

夫は昼まで寝て、起きてからはテレビやスマホを見て過ごします。



私が動き回っている間も、リビングにはゆったりとした空気が流れていました。

「一緒にやれば早く終わるのに」



そう思いながらも、なかなか口には出せません。

思い切って伝えてみたこともあります。



けれど返ってきたのは「少しくらい散らかってても大丈夫」という言葉でした。



そのひと言で、口を開いたまま言葉が続かなくなります。



考え方の違いだと分かっていても、どこかで納得しきれない気持ちが残りました。