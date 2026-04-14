野性的な肉体美が魅力の６人組ボーイズグループ「ＢＨＮＸ（ビーハンクス）」のＬＵＫＥ（リューク、２０）がフジテレビ系連続ドラマ「夫婦別姓刑事」（佐藤二朗・橋本愛ダブル主演、１４日スタート、火曜・後９時）で俳優デビューする。

東京・中野区の沼袋警察署を舞台にコメディー、ミステリーの要素も秘めた刑事ドラマ。刑事課に配属された謎多き研修生のドナルド役で「初日は緊張で心臓がバクバクしましたが、（署長役の）坂東彌十郎さんに励ましていただきました。今は毎日、楽しくてワクワクしています」。あて書きに近い役柄で、劇中ではほんわかと温かい空気を漂わせる。

アメリカ人の父、日本人の母の間に生まれ、ＢＨＮＸのオーディションに参加するため昨年６月に米ハワイから来日。日本語は勉強中で「日常会話で分かるのは６〜７割くらい」。１８５センチの長身と少年のような笑顔のギャップが持ち味で、撮影現場では日本語と英語を交えてコミュニケーション。すっかり愛されキャラになっている。

来日して約１０か月、人生が一変した。「将来はハリウッドスターですね？」と問いかけると「メイビー（たぶんね）」とニッコリ。続けて「地道に成長を積み重ねて、とにかく成功したい」と気を引き締めた。（有野 博幸）

◆ＬＵＫＥ（リューク）２００５年６月１０日、米ハワイ生まれ。父親はアメリカ人、母親は日本人。オーディションを経て２５年９月に「ＢＨＮＸ」を結成。同１１月に「ＢＵＲＮ」「ＲＯＡＤ」でデビュー。好きな食べ物は、とんこつラーメン、しゃぶしゃぶ、焼き肉、すし。好きなアニメは「転生したらスライムだった件」。特技はサーフィン、ＤＪ、サッカー、棒高跳び。１８５センチ、８０キロ。