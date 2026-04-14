「ヤンキース−エンゼルス」（１３日、ニューヨーク）

エンゼルスの菊池雄星投手が先発マウンドに上がったが、４回途中４失点でＫＯされた。

悪夢の立ち上がりだった。先頭のゴールドシュミットを追い込みながらも４球目が甘く入って左中間を破られる二塁打を浴び、続くジャッジへの初球には捕手のオホッピーも捕れないほど高めに抜ける大暴投に。無死三塁となり、カウント２ボールからの３球目、甘く入ったチェンジアップを完璧にとらえられ、左中間スタンドに運ばれた。

打球速度は約１８７キロで今季のＭＬＢで最速となった。わずか７球で２点を失った菊池。５連敗中と低迷しているヤンキースを目覚めさせる形になってしまった。

さらに二回にはカバエロに２イニング連続となる２ランを被弾。なおも２死満塁のピンチは切り抜けたが、２回で６５球を要するなど不安定な投球内容だった。

三回は１死からグリチャクにセンターへ大飛球を打たれたが、トラウトがフェンス際でジャンピングキャッチ。捕れなければスタンドインか長打になっていた打球だけに、菊池もマウンドからトラウトに向かってグラブを頭の上でたたいた。

味方が打者一巡の猛攻で追いついた直後の四回、先頭のゴールドシュミットに四球を与え、ジャッジを打席に迎えたところで交代となった。

菊池はこれで２日・カブス戦、８日・ブレーブス戦に続き３戦連続の４失点以上。先発の責任を果たせない状況が続いている。