膵臓（すいぞう）がん治療中のお笑いコンビ・セバスチャンの原田公志（ひろし、40）が14日までにXを更新。10日に26歳で亡くなった松竹芸能の後輩、お笑いコンビ共犯者の洋平さん（本名・鈴木洋平）をしのんだ。

松竹芸能は13日、公式サイトで、お笑いコンビ「共犯者」の洋平さんが亡くなったことを発表。

原田は「いや本当に若すぎる。 洋平とはラーメン仲間で今度また家系食べ行こうと誘おうとしてた。今度とか言ってちゃダメだ。悲しい」とつづった。

原田は昨年10月、音声配信プラットフォーム「stand.fm(スタンドエフエム)」内の番組で近況について言及。「膵臓（すいぞう）がんになりまして。私は1カ所だけじゃなかったんですよ。1カ所、別の、ちょっと遠い場所に転移していたということで」と、がんが転移していたことも明らかにした。「これは、いかんということで、抗がん剤治療している。ちっちゃくなると、手術できる。手術を目指している。治療中です」と現状を報告した。

「やせたし。元々93キロあって、76キロくらい」とやせたことも明かした。「しょうゆ、塩が、ちょっと苦味に感じる」と味覚も、やや変わっているという。「金がヤバい。どんどんなくなる」とも語った。また、2回目の抗がん剤治療をを終わった後から「急な熱、腹痛がある。副作用か感染症にかかったか。熱は、すぐ下がったし」などと語った。