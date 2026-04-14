13日、五城目町や鹿角市、仙北市でクマが目撃されています。



警察が注意を呼びかけています。



五城目警察署の調べによりますと13日午後2時25分ごろ五城目町字七倉の町道で、道路を横断するクマ1頭を五城目町の70代の女性が目撃しました。



クマの体長は約1メートルだったということです。



目撃された場所は国道285号沿いに広がる住宅地で、五城目警察署から約250メートルです。





付近には五城目町役場もあり、人通りの多い場所です。周辺では複数の目撃情報が寄せられていて、警察ではパトカーで現場付近を警戒し住民に注意を呼びかけています一方、鹿角警察署の調べによりますと、13日午後2時ごろ鹿角市十和田毛馬内字城ノ下で、国道282号を横断するクマ1頭を鹿角市の60代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルだったということです。最も近い民家までは約10メートルで、付近には鹿角市十和田センターや毛馬内郵便局などがあります。また、仙北警察署の調べによりますと13日午後6時20分ごろ、仙北市角館町西長野野田の町道にクマ1頭がいるのを、家にいた50代の男性が目撃しました。クマの体長は約50センチだったということです。最も近い民家までは約5メートルです。県は、今月10日にツキノワグマ出没注意報を出して注意を呼びかけています。