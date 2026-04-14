「“2ドア”スポーツカー」の特別モデルに注目集まる！

ポルシェは2026年3月24日、世界で一台のみ製作された特別な2ドアスポーツカー「911 S／T」の特別仕様車を発表しました。

1973年のキャメルGTチャレンジに参戦したレーシングカーをモチーフとし、クラシックな要素と最新技術を融合させた一台として大きな注目を集めています。

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今回のワンオフモデルのベースとなった「911 S／T」は、現行911シリーズのなかでも極めて高いパフォーマンスを誇る特別なモデルです。

リアに搭載されるのは、4.0リッター水平対向6気筒自然吸気エンジン。最高出力は525馬力に達し、最高回転数は9000rpmという高回転型ユニットです。これに専用開発の軽量6速MTを組み合わせることで、ドライバーの操作にダイレクトに応えるピュアスポーツとしての魅力を極限まで高めています。

なお、日本でのベースモデルの価格は4118万円（2023年時点）と非常に高額ですが、今回の車両は完全オーダーメイドのワンオフモデルであるため、それを大きく上回る価値を持つことは間違いありません。

ボディサイズは全長4520mm×全幅1850mm×全高1300mm。日産「フェアレディZ」（全長4380mm×全幅1845mm×全高1315mm）と比較すると、全長がわずかに長い程度で、現代のスポーツカーとしては比較的コンパクトなサイズ感に収まっています。

この特別仕様車は、スイスのコレクターが所有する1972年製「911 S／T」からインスピレーションを得て製作されました。かつて北米の名門サーキットで活躍したレーシングカーのカラーリングを現代に蘇らせたもので、フェニックス・レッドを基調とした鮮やかなボディカラーが印象的です。

さらにフロントバンパー周辺にはシグナル・イエローを残し、職人の手作業によるグラデーションが施されるなど、唯一無二の存在感を放っています。

ディテールへのこだわりも徹底しており、ヘッドレストやドアシルには往年のスポンサーをモチーフとした刺繍を配置。加えて、リアホイールにはマンタイ・レーシング製のエアロディスクを採用しています。

これは1970年代のレーシングカーが持っていた左右非対称のデザインを再現したもので、歴史的背景を現代の技術で表現するポルシェならではの演出といえるでしょう。

日常走行からサーキットまで対応するこの911 S／Tは、単なる復刻ではなく、過去と現在を融合させた究極のパーソナライズモデルとして仕上げられています。

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このモデルに対しSNSでは、「オレンジっていいね」「個性的でいい」といったカラーリングやデザインに対する評価が多く見られました。

また、「カッコいい」「見た目からして速そう」「速そう！」といった、パフォーマンスを感じさせるスタイリングへの反応も目立ちます。

さらに、「ホイールデザインがいい」「細部まで作り込みがすごい」といったディテールへのこだわりを評価する声や、「現代のクルマの中では小さくていい」といったサイズ感に注目するコメントも見受けられました。

なかには「もっと生産してほしい」といった声もあり、ワンオフモデルであることを惜しむ意見も寄せられています。

唯一無二の存在感と圧倒的な性能を備えた今回の911 S／Tは、多くのクルマファンの心を惹きつけているようです。