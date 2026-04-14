ダウン症の書家・金澤翔子さんの事務所が１３日インスタグラムを更新し、同日にＮＨＫ「あさイチ」で「書家を引退」と紹介されたことに「誤った内容」と説明。１３日放送の「あさイチ」でも訂正と謝罪が放送された。

金澤さんは１３日に放送された「あさイチ」での障害者を持つ家族の特集で、ＶＴＲで登場。現在は喫茶店で接客業をしていることや、母・泰子さんのコメントなどを紹介。その際に「書家を引退」とナレーションされていた。

１４日の「あさイチ」では冒頭に鈴木奈穂子アナが前日の特集に「誤りがありました」として「金澤翔子さんが書家を引退とお伝えしましたが、新たな作品の制作は終了しましたが展覧会開催や、イベントでのパフォーマンスは行っており、作家活動は続けていらっしゃるということです。金澤翔子さんを始め、関係者の方々、ファンの皆様、大変失礼しました」と謝罪と訂正を行った。

金澤さんのインスタにも「本日４／１３（月）に放送されたＮＨＫあさイチ番組内におきまして、金澤翔子が引退したとの誤った内容が放送されました。現在は、新たな作品制作は終了しましたが、展覧会の開催や、イベント等での揮毫パフォーマンスは従来通り継続して作家活動を行っています。４／１４（火）同番組内におきまして、お詫びと情報の訂正がございます。関係者ならびにファンの皆様にはご迷惑とご心配をおかけしまして、お詫び申し上げます」の文書がアップされた。