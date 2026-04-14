米民主党のエリック・スウォルウェル下院議員＝1月10日/Etienne Laurent/AFP/Getty Images via CNN Newsource

（CNN）米民主党のエリック・スウォルウェル下院議員（カリフォルニア州選出）は13日、自身に対する性的不正行為の疑惑が浮上したことを受け、議員を辞職する意向を明らかにした。

スウォルウェル氏をめぐっては、下院倫理委員会による調査開始が発表されたばかりで、与野党の双方から辞職を求める圧力が強まっていた。同氏は疑惑を否定しており、すでにカリフォルニア州知事選への出馬も取り下げていたが、それでも辞職を求める声は収まらなかった。また、下院本会議で除名の採決にかけられる可能性にも直面していた。

スウォルウェル氏はX（旧ツイッター）に投稿した声明で、「適正な手続きを経ないまま、疑惑が浮上してから数日以内に議員を除名するのは間違っている」と述べた。一方で、「私の有権者にとって、私が職務に集中できない状態にあるのもまた間違っている。したがって、私は議員を辞職するつもりだ」と語った。具体的な辞任の時期については明言しなかった。同氏の後任を選ぶ特別選挙は、今夏に実施される可能性がある。

CNNと米紙サンフランシスコ・クロニクルは先週、元スタッフの女性がスウォルウェル氏から性的暴行を受けたと告発したと報じた。女性は、飲酒した夜に同氏と性行為に至ったが、同意する能力を欠いた状態だったと説明している。この性的暴行の訴えに加え、CNNの取材に応じた別の3人の女性も、望まない裸の写真や露骨なメッセージを送りつけられたなど、別の性的不正行為を訴えた。

スウォルウェル氏は性的暴行の疑惑について、強く、繰り返し否定している。

辞職の意向を表明した声明の中で、同氏は「過去に私が犯した判断の誤りについて、家族、スタッフ、有権者に深くおわびする」と述べた。そのうえで、「私に向けられた重大な虚偽の疑惑とは闘う。だが同時に、私が実際に犯した過ちについては責任を認め、引き受けなければならない」と語った。