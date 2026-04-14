確率的に相手の血液型を連続で当てて驚かす方法とは！？【マンガでわかる 図解 眠れなくなるほど面白い 確率の話】

確率的に相手の血液型を連続で当てて驚かす方法

血液型を当てるテクニック

日本人は血液型の話が大好き

日本人は血液型の話が大好きです。科学的な根拠はともかく、格好の話題の１つになることは確かでしょう。そこで確率的に相手の血液型を言い当てる方法を考えてみます。

代表的なABO式血液型にはA、B、O、ABの4種類があります。4種類しかないので、少なくとも4分の1（25％）の確率で当てることができます。しかし、日本人の血液型の割合はすべて同じではありません。A型40％、O型30％、B型20％、AB型10％といわれ、4：3：2：1の割合になっています。この割合を利用すれば、当たる確率を上げることが可能です。

もっとも多いのはA型の40％なので、「あなたはA型ですね」といえば40％の確率で当てることができますが、この方法では外れる確率のほうが高くなってしまいます。もっと高確率で当てることのできる方法を考えましょう。

連続で当てて驚かす方法

まず「あなたはAB型ではなさそうですね」といえば、90％の確率で当てることができます。

次に「B型でもなさそうですね」といって、連続で当たる確率は70％です。この時点で、かなり高確率で相手の血液型を当てることが可能です。

ここまで当てることができたら、加えて最後に「あなたはA型ですね」といってみましょう。3回連続で当たる確率は40％です。これは最初に「あなたはA型ですね」といったときと同じ確率ではありますが、こちらの場合だと「3回連続で!?」という驚きを与えることができるのです。

出典：『マンガでわかる 図解 眠れなくなるほど面白い 確率の話』