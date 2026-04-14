１４日の東京株式市場は買い優勢、寄り付きの日経平均株価は前営業日比５８２円高の５万７０８５円と大幅反発。



１４日の東京株式市場は主力株を中心にショートカバーの動きが鮮明となり、寄り付き時点で５万７０００円台を回復した。前日の米国株市場ではＮＹダウ、ナスダック総合株価指数ともに上昇し、特に半導体セクターへの買いが顕著だったことから、東京市場でも同関連株を中心に投資マネーが流入している。米国とイランの間で行われた和平協議が決裂したことで先行き不透明感は拭えないが、不透明な外部環境の中でも日経平均は５日移動平均線をサポートラインに上げ足の強さが目立つ。目先は売り方が損失回避目的でポジションを緩める動きを映している面もあるようだ。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

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