14日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比0.7％増の714億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同8.1％増の581億円となっている。



個別ではＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 <221A> 、グローバルＸ チャイナＥＶ＆バッテリー <2254> 、グローバルＸ ＵＳ テック・配当貴族 ＥＴＦ <283A> 、半導体フォーカス日本株（ネットリターン）ＥＴＮ <163A> 、ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 <1550> など15銘柄が新高値。ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> 、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均ダブルインバース <1366> 、楽天ＥＴＦ－日経ダブルインバース指数連動型 <1459> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 高クーポン <492A> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 日経３００株価上場投信 <1319> が5.21％高、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸプライム１５０ <159A> が4.90％高、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が4.83％高、防衛・航空宇宙 欧州株（ネットリターン） <498A> が4.63％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ レバレッジ <2869> が3.83％高と大幅な上昇。



一方、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は7.21％安、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> は4.47％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> は4.33％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> は3.75％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> は3.21％安と大幅に下落している。



日経平均株価が1083円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金349億8000万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金309億7900万円を大幅に上回る活況となっている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が65億9400万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が54億900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が26億6500万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が24億2800万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が21億900万円の売買代金となっている。



株探ニュース