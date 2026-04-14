―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の4月10日から13日の決算発表を経て14日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.5　ＱＰＳＨＤ <464A>
　26年5月期第3四半期累計(25年6月-26年2月)の連結営業損益は14.5億円の赤字(前年同期非連結は0.2億円の赤字)に赤字幅が拡大した。

▲No.7　ケイブ <3760>
　26年5月期第3四半期累計(25年6月-26年2月)の連結最終損益は34億円の赤字(前年同期は9.8億円の黒字)に転落した。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<4440> ヴィッツ 　　　東Ｓ 　 -17.88 　　4/13　　上期　　　 10.53
<9168> ライズＣＧ 　　東Ｇ 　 -13.37 　　4/13　本決算　　　-44.65
<276A> ククレブ 　　　東Ｇ　　 -9.73 　　4/13　　上期　　　-79.26
<3907> シリコンスタ 　東Ｓ　　 -9.04 　　4/13　　　1Q　　　　赤拡
<464A> ＱＰＳＨＤ 　　東Ｇ　　 -7.94 　　4/13　　　3Q　　　　赤縮

<4199> ワンプラ 　　　東Ｇ　　 -7.55 　　4/13　　上期　　　　赤拡
<3760> ケイブ 　　　　東Ｓ　　 -7.52 　　4/13　　　3Q　　　　赤転
<3168> ＭＥＲＦ 　　　東Ｓ　　 -7.06 　　4/13　　上期　　　　黒転
<542A> ビタブリッド 　東Ｇ　　 -5.48 　　4/13　本決算　　　　9.18
<9331> キャスター 　　東Ｇ　　 -3.94 　　4/13　　上期　　　　黒転

<7434> オータケ 　　　東Ｓ　　 -3.33 　　4/13　　　3Q　　　 11.28
<9264> ポエック 　　　東Ｓ　　 -3.30 　　4/13　　上期　　　-22.61
<6159> ミクロン 　　　東Ｓ　　 -3.16 　　4/13　　上期　　　-21.73
<7049> 識学 　　　　　東Ｇ　　 -2.59 　　4/13　本決算　　　　　－
<3996> サインポスト 　東Ｓ　　 -2.24 　　4/13　本決算　　　-44.57

<3236> プロパスト 　　東Ｓ　　 -2.20 　　4/13　　　3Q　　　 -6.89
<6634> ＪＮグループ 　東Ｓ　　 -1.98 　　4/13　　　1Q　　　　赤拡
<463A> インテリクス 　東Ｓ　　 -1.73 　　4/13　　　3Q　　　　5.64
<1401> エムビーエス 　東Ｇ　　 -1.69 　　4/13　　　3Q　　　 18.20
<2437> シンワワイズ 　東Ｓ　　 -1.08 　　4/13　　　3Q　　　　赤転

<7928> 旭化学 　　　　東Ｓ　　 -0.98 　　4/13　　上期　　　 91.84
<2736> フェスタリア 　東Ｓ　　 -0.91 　　4/13　　上期　　　-50.41
<3080> ジェーソン 　　東Ｓ　　 -0.91 　　4/13　本決算　　　　1.21
<4057> インタファク 　東Ｇ　　 -0.77 　　4/13　　　3Q　　　-53.33
<9661> 歌舞伎 　　　　東Ｓ　　 -0.44 　　4/13　本決算　　　-11.32

<3075> 銚子丸 　　　　東Ｓ　　 -0.19 　　4/13　本決算　　　-23.18
<3030> ハブ 　　　　　東Ｓ　　 -0.10 　　4/13　本決算　　　　9.85
<9846> 天満屋ス 　　　東Ｓ　　 -0.10 　　4/13　本決算　　　　1.28

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした14日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース