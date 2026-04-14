決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … ＱＰＳＨＤ、ビタブリッド、ククレブ (4月13日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の4月10日から13日の決算発表を経て14日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.5 ＱＰＳＨＤ <464A>
26年5月期第3四半期累計(25年6月-26年2月)の連結営業損益は14.5億円の赤字(前年同期非連結は0.2億円の赤字)に赤字幅が拡大した。
▲No.7 ケイブ <3760>
26年5月期第3四半期累計(25年6月-26年2月)の連結最終損益は34億円の赤字(前年同期は9.8億円の黒字)に転落した。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<4440> ヴィッツ 東Ｓ -17.88 4/13 上期 10.53
<9168> ライズＣＧ 東Ｇ -13.37 4/13 本決算 -44.65
<276A> ククレブ 東Ｇ -9.73 4/13 上期 -79.26
<3907> シリコンスタ 東Ｓ -9.04 4/13 1Q 赤拡
<464A> ＱＰＳＨＤ 東Ｇ -7.94 4/13 3Q 赤縮
<4199> ワンプラ 東Ｇ -7.55 4/13 上期 赤拡
<3760> ケイブ 東Ｓ -7.52 4/13 3Q 赤転
<3168> ＭＥＲＦ 東Ｓ -7.06 4/13 上期 黒転
<542A> ビタブリッド 東Ｇ -5.48 4/13 本決算 9.18
<9331> キャスター 東Ｇ -3.94 4/13 上期 黒転
<7434> オータケ 東Ｓ -3.33 4/13 3Q 11.28
<9264> ポエック 東Ｓ -3.30 4/13 上期 -22.61
<6159> ミクロン 東Ｓ -3.16 4/13 上期 -21.73
<7049> 識学 東Ｇ -2.59 4/13 本決算 －
<3996> サインポスト 東Ｓ -2.24 4/13 本決算 -44.57
<3236> プロパスト 東Ｓ -2.20 4/13 3Q -6.89
<6634> ＪＮグループ 東Ｓ -1.98 4/13 1Q 赤拡
<463A> インテリクス 東Ｓ -1.73 4/13 3Q 5.64
<1401> エムビーエス 東Ｇ -1.69 4/13 3Q 18.20
<2437> シンワワイズ 東Ｓ -1.08 4/13 3Q 赤転
<7928> 旭化学 東Ｓ -0.98 4/13 上期 91.84
<2736> フェスタリア 東Ｓ -0.91 4/13 上期 -50.41
<3080> ジェーソン 東Ｓ -0.91 4/13 本決算 1.21
<4057> インタファク 東Ｇ -0.77 4/13 3Q -53.33
<9661> 歌舞伎 東Ｓ -0.44 4/13 本決算 -11.32
<3075> 銚子丸 東Ｓ -0.19 4/13 本決算 -23.18
<3030> ハブ 東Ｓ -0.10 4/13 本決算 9.85
<9846> 天満屋ス 東Ｓ -0.10 4/13 本決算 1.28
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした14日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の4月10日から13日の決算発表を経て14日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.5 ＱＰＳＨＤ <464A>
26年5月期第3四半期累計(25年6月-26年2月)の連結営業損益は14.5億円の赤字(前年同期非連結は0.2億円の赤字)に赤字幅が拡大した。
▲No.7 ケイブ <3760>
26年5月期第3四半期累計(25年6月-26年2月)の連結最終損益は34億円の赤字(前年同期は9.8億円の黒字)に転落した。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<4440> ヴィッツ 東Ｓ -17.88 4/13 上期 10.53
<9168> ライズＣＧ 東Ｇ -13.37 4/13 本決算 -44.65
<276A> ククレブ 東Ｇ -9.73 4/13 上期 -79.26
<3907> シリコンスタ 東Ｓ -9.04 4/13 1Q 赤拡
<464A> ＱＰＳＨＤ 東Ｇ -7.94 4/13 3Q 赤縮
<4199> ワンプラ 東Ｇ -7.55 4/13 上期 赤拡
<3760> ケイブ 東Ｓ -7.52 4/13 3Q 赤転
<3168> ＭＥＲＦ 東Ｓ -7.06 4/13 上期 黒転
<542A> ビタブリッド 東Ｇ -5.48 4/13 本決算 9.18
<9331> キャスター 東Ｇ -3.94 4/13 上期 黒転
<7434> オータケ 東Ｓ -3.33 4/13 3Q 11.28
<9264> ポエック 東Ｓ -3.30 4/13 上期 -22.61
<6159> ミクロン 東Ｓ -3.16 4/13 上期 -21.73
<7049> 識学 東Ｇ -2.59 4/13 本決算 －
<3996> サインポスト 東Ｓ -2.24 4/13 本決算 -44.57
<3236> プロパスト 東Ｓ -2.20 4/13 3Q -6.89
<6634> ＪＮグループ 東Ｓ -1.98 4/13 1Q 赤拡
<463A> インテリクス 東Ｓ -1.73 4/13 3Q 5.64
<1401> エムビーエス 東Ｇ -1.69 4/13 3Q 18.20
<2437> シンワワイズ 東Ｓ -1.08 4/13 3Q 赤転
<7928> 旭化学 東Ｓ -0.98 4/13 上期 91.84
<2736> フェスタリア 東Ｓ -0.91 4/13 上期 -50.41
<3080> ジェーソン 東Ｓ -0.91 4/13 本決算 1.21
<4057> インタファク 東Ｇ -0.77 4/13 3Q -53.33
<9661> 歌舞伎 東Ｓ -0.44 4/13 本決算 -11.32
<3075> 銚子丸 東Ｓ -0.19 4/13 本決算 -23.18
<3030> ハブ 東Ｓ -0.10 4/13 本決算 9.85
<9846> 天満屋ス 東Ｓ -0.10 4/13 本決算 1.28
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした14日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース